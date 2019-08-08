Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu değişimi ile şaşırttı! Görenler tanıyamadı…

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hem oyunculuğu hem yakışıklılığıyla adeta göz dolduruyor. Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal'la 2016 yılında evlenen ünlü oyuncu magazin gündeminin sık konuşulan isimlerinden biri olma özelliğini koruyor. İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı ise görenleri şok etti. Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974 yılında Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya gelmiştir. İşte Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...