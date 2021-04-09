Ünlü oyuncu Mine Tugay’ın siyah bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Fit hali ile büyüleyen Mine Tugay genç kızlara adeta taş çıkarıyor...

Güzel oyuncu Mine Tugay yine adından söz ettirdi. Son olarak Zalim İstanbul'da Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, Medcezir dizisinde de Ender Serezli rolü ile karşımıza çıkmıştı. Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 42 yaşındaki Mine Tugay iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay'ın siyah bodysiyle verdiği poz büyük beğeni topladı. Instagram'da 3.2 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay'ın paylaşımlarına beğeni yağıyor. İşte kızıl saçlarıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın Instagram halleri...