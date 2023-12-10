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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Taner Ölmez ve eşinden aile pozu! İkinci çocuklarını kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı!
Giriş Tarihi: 10.12.2023 21:12 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 21:12

Ünlü oyuncu Taner Ölmez ve eşinden aile pozu! İkinci çocuklarını kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı!

Ünlü oyuncu Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile 2 yıl önce hayatını birleştirdi. Masal gibi bir düğünle evlenen Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, geçen yıl ilk kızları Zeynep'e kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çift, şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına alacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bugün ailece dışarı çıkan Taner Ölmez ve eşi, aile pozunu takipçileriyle paylaştı. Ece Çeşmioğlu, bu aile pozundan karnını ilk defa gösterdi. İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun o sevimli aile pozu!

Ünlü oyuncu Taner Ölmez ve eşinden aile pozu! İkinci çocuklarını kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı!

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 28 Haziran 2021'de dünyaevine girmiş, 2022'nin mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü oyuncu Taner Ölmez ve eşinden aile pozu! İkinci çocuklarını kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı!

İKİNCİ ÇOCUKLARINI HEYECANLA BEKLİYORLAR!

Ünlü çift, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için günler sayıyor.

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Ünlü oyuncu Taner Ölmez ve eşinden aile pozu! İkinci çocuklarını kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı!

EĞLENCELİ POZLAR

Pazar keyfi yapan aileden bugün sevimli bir o kadar da eğlenceli pozlar geldi.

Ünlü oyuncu Taner Ölmez ve eşinden aile pozu! İkinci çocuklarını kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı!

KARNI BURNUNDA İLK POZ!

Ece Çeşmioğlu, karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı.

Ünlü oyuncu Taner Ölmez ve eşinden aile pozu! İkinci çocuklarını kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı!

İşte eğlenceli o pozlar!

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