Giriş Tarihi: 10.12.2023 21:12 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 21:12

Ünlü oyuncu Taner Ölmez ve eşinden aile pozu! İkinci çocuklarını kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı!

Ünlü oyuncu Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile 2 yıl önce hayatını birleştirdi. Masal gibi bir düğünle evlenen Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, geçen yıl ilk kızları Zeynep'e kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çift, şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına alacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bugün ailece dışarı çıkan Taner Ölmez ve eşi, aile pozunu takipçileriyle paylaştı. Ece Çeşmioğlu, bu aile pozundan karnını ilk defa gösterdi. İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun o sevimli aile pozu!