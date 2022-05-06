Giriş Tarihi: 06.05.2022 20:34 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 20:34

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den kafaları karıştıran yeni paylaşım! Tuba Büyüküstün: O aşık olduğum adam…

En son 'Sefirin Kızı' dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, şimdilerde yeni bir heyecan içinde. Dijital platformda 'Another Self' dizisiyle yeniden izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Tuba Büyüküstün, bugün kafa karıştıran bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda, "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok. Belki ben öldürdüm onu belki o gitti. Tek bildiğim o artık buralarda yok" ifadelerini kullandı. Paylaşımı gören sosyal medya takipçileri ise "Umut Evirgen'i mi özledi?" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Tuba Büyüküstün'ün o paylaşımı!