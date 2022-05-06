Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den kafaları karıştıran yeni paylaşım! Tuba Büyüküstün: O aşık olduğum adam…
Giriş Tarihi: 06.05.2022 20:34 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 20:34

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den kafaları karıştıran yeni paylaşım! Tuba Büyüküstün: O aşık olduğum adam…

En son 'Sefirin Kızı' dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, şimdilerde yeni bir heyecan içinde. Dijital platformda 'Another Self' dizisiyle yeniden izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Tuba Büyüküstün, bugün kafa karıştıran bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda, "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok. Belki ben öldürdüm onu belki o gitti. Tek bildiğim o artık buralarda yok" ifadelerini kullandı. Paylaşımı gören sosyal medya takipçileri ise "Umut Evirgen'i mi özledi?" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Tuba Büyüküstün'ün o paylaşımı!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den kafaları karıştıran yeni paylaşım! Tuba Büyüküstün: O aşık olduğum adam…

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sadece yer aldığı projelerle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den kafaları karıştıran yeni paylaşım! Tuba Büyüküstün: O aşık olduğum adam…

Oyuncu Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 6 yıllık evliliklerini 2017'de sona erdirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den kafaları karıştıran yeni paylaşım! Tuba Büyüküstün: O aşık olduğum adam…

Bu evliliğinden 10 yaşında ikizleri bulunan ünlü oyuncu, boşanmanın ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den kafaları karıştıran yeni paylaşım! Tuba Büyüküstün: O aşık olduğum adam…

Ünlü oyuncu, Evirgen'le 3 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında sonlandırdı. Bugün ise ünlü oyuncudan kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den kafaları karıştıran yeni paylaşım! Tuba Büyüküstün: O aşık olduğum adam…

"O AŞIK OLDUĞUM ADAMI... BELKİ BEN ÖLDÜRDÜM"

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda, "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok. Belki ben öldürdüm onu belki o gitti. Tek bildiğim o artık buralarda yok" ifadelerini kullandı.

Paylaşımı gören sosyal medya takipçileri ise "Umut Evirgen'i mi özledi?" şeklinde yorumlarda bulundu.

SON DAKİKA