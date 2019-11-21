Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları ile paylaşımına beğeni yağdı! İşte Tuba Büyüküstün ve kızları Maya ile Toprak...

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün kendi gibi oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden ikiz kızları Maya ve Toprak kameralardan uzak büyüyor. Tuba Büyüküstün ve 2017 yılında boşandığı eşi Onur Saylak kızları Maya ve Toprak'ı çok fazla göz önünde büyütme taraftarı değil. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün bir süredir ekranlardan uzak. Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün son olarak kızları Maya ve Toprak ile yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Oyuncu Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak'la 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan Tuba Büyüküstün ve kızlarının videosu çok beğenildi. Tuba Büyüküstün ve ikiz kızları için "Maşallah anne ve kızları ne kadar tatlısınız" yorumları yapıldı. Tuba Büyüküstün'ün 2012 yılında dünyaya gelen kızlarının ne kadar büyüdüğünü gören hayranları oldukça şaşırdı. İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak ile yaptığı paylaşım ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...