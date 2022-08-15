Giriş Tarihi: 15.08.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 13:27

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli’den dikkat çeken yanıt! ‘Göz önünde bulunmanın faturaları’

Eski spiker, şimdilerde şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle öne çıkan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu ve Derin Talu, geçtiğimiz günlerde röportaj vermişti. Derin Talu, "Küçüklüğümden beri insanların ne yapacağımı, ne yapmam gerektiğini, ne kadar şanslı olduğumu söylemesiyle büyüdüm" demişti. Kızı Deren'le Bebek'te görüntülenen Samyeli, çok konuşulan röportaj hakkında ilk kez konuştu. İşte magazin gündemine damga vuran konuyla ilgili Defne Samyeli bakın ne dedi!