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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Defne Samyeli’den dikkat çeken yanıt! ‘Göz önünde bulunmanın faturaları’
Giriş Tarihi: 15.08.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 13:27

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli’den dikkat çeken yanıt! ‘Göz önünde bulunmanın faturaları’

Eski spiker, şimdilerde şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle öne çıkan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu ve Derin Talu, geçtiğimiz günlerde röportaj vermişti. Derin Talu, "Küçüklüğümden beri insanların ne yapacağımı, ne yapmam gerektiğini, ne kadar şanslı olduğumu söylemesiyle büyüdüm" demişti. Kızı Deren'le Bebek'te görüntülenen Samyeli, çok konuşulan röportaj hakkında ilk kez konuştu. İşte magazin gündemine damga vuran konuyla ilgili Defne Samyeli bakın ne dedi!

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli’den dikkat çeken yanıt! ‘Göz önünde bulunmanın faturaları’

Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu bir dergiye verdiği röportajda ünlü bir ismin kızı olmanın nasıl olduğunu farklı bakış açısıyla değerlendirmişti. Deren Talu, "Kameralarla çocuk yaşta tanıştım.

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli’den dikkat çeken yanıt! ‘Göz önünde bulunmanın faturaları’

Bu benim için avantaj oldu. Zaten kamera önünde bir meslek yapmak istediğim için annem bu konuda bana yol gösterdi.

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Ünlü şarkıcı Defne Samyeli’den dikkat çeken yanıt! ‘Göz önünde bulunmanın faturaları’

Ondan çok tavsiye alıyorum" derken kardeşi Derin Talu, "Beni en rahatsız eden kısım, göz önünde büyümekle birlikte gelen size yönelik beklenti.

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli’den dikkat çeken yanıt! ‘Göz önünde bulunmanın faturaları’

Küçüklüğümden beri insanların ne yapacağımı, ne yapmam gerektiğini, ne kadar şanslı olduğumu söylemesiyle büyüdüm" demişti.

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli’den dikkat çeken yanıt! ‘Göz önünde bulunmanın faturaları’

KIZIYLA BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ

Defne Samyeli, kızı Deren Talu ile Bebek'te görüntülendi. Kızlarının açıklamalarını değerlendiren Samyeli, "Hiç konuşmuyoruz bu konuları. Röportajın hatalar ve seçimler kısmı beni etkiledi.

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