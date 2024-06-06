Giriş Tarihi: 06.06.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
21:00
Ünlü şarkıcı Hadise ‘her halimizle güzeliz!’ dedi! Hadise gözyaşları içerisinde paylaşım yaptı!
Ünlü şarkıcı Hadise; hem özel hayatıyla, hem de kariyeriyle adından sıkça söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor. Son zamanlarda güzelliğiyle de dikkat çeken 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, fit fiziğiyle de göz önünde. Her açıklaması ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren Hadise, bugün yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı 'her halimizle güzeliz' dedi ve üzüntülü karelerini paylaştı. Gözyaşları içerisindeki hallerini de paylaşan ünlü şarkıcı hayranlarına da mesaj verdi. İşte Hadise'nin gözyaşları içerisinde yaptığı o dikkat çeken paylaşım!