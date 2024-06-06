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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Hadise ‘her halimizle güzeliz!’ dedi! Hadise gözyaşları içerisinde paylaşım yaptı!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 21:00 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 21:00

Ünlü şarkıcı Hadise ‘her halimizle güzeliz!’ dedi! Hadise gözyaşları içerisinde paylaşım yaptı!

Ünlü şarkıcı Hadise; hem özel hayatıyla, hem de kariyeriyle adından sıkça söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor. Son zamanlarda güzelliğiyle de dikkat çeken 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, fit fiziğiyle de göz önünde. Her açıklaması ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren Hadise, bugün yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı 'her halimizle güzeliz' dedi ve üzüntülü karelerini paylaştı. Gözyaşları içerisindeki hallerini de paylaşan ünlü şarkıcı hayranlarına da mesaj verdi. İşte Hadise'nin gözyaşları içerisinde yaptığı o dikkat çeken paylaşım!

Ünlü şarkıcı Hadise ‘her halimizle güzeliz!’ dedi! Hadise gözyaşları içerisinde paylaşım yaptı!

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Türkiye'nin sevilen popçu ve televizyon yıldızı Hadise'nin fit görüntüsü magazin gündeminde sık sık yer aldı. Ünlü şarkıcının 2022 yılında bir diyetisyenden destek aldığı belirtiliyor.

Ünlü şarkıcı Hadise ‘her halimizle güzeliz!’ dedi! Hadise gözyaşları içerisinde paylaşım yaptı!

YAPTIĞI PAYLAŞIMLA GÜNDEME GELDİ

Her yaptığı olay olan ünlü şarkıcı, bu kez yaptığı yeni paylaşımla gündeme yeniden geldi.

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Ünlü şarkıcı Hadise ‘her halimizle güzeliz!’ dedi! Hadise gözyaşları içerisinde paylaşım yaptı!

"HER HALİMİZLE GÜZELİZ"

'Her halimizle güzeliz' diyen Hadise, üzüntülü karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü şarkıcı Hadise ‘her halimizle güzeliz!’ dedi! Hadise gözyaşları içerisinde paylaşım yaptı!

"GÜÇSÜZ HALİMLE SEVİYORUM…"

Gözyaşları içerisindeki hallerinden bir video yayınlayan ünlü şarkıcı, "Kendimi ağlarken, gülerken, en güçlü ve en güçsüz halimle çok seviyorum… Herkesin bu şablonla oluşturduğu videoları izlemek, görmek ve paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Hadise ‘her halimizle güzeliz!’ dedi! Hadise gözyaşları içerisinde paylaşım yaptı!

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Türkiye'nin sevilen popçu ve televizyon yıldızı Hadise'nin 2022 yılında bir diyetisyenden destek aldığı belirtiliyor.

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