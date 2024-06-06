Ünlü şarkıcı Hadise ‘her halimizle güzeliz!’ dedi! Hadise gözyaşları içerisinde paylaşım yaptı!

"GÜÇSÜZ HALİMLE SEVİYORUM…"

Gözyaşları içerisindeki hallerinden bir video yayınlayan ünlü şarkıcı, "Kendimi ağlarken, gülerken, en güçlü ve en güçsüz halimle çok seviyorum… Herkesin bu şablonla oluşturduğu videoları izlemek, görmek ve paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.