Şarkıcı Hadise ikinci kez evliliğe göz kırptı! Hadise: Hayatımda uzun zamandır ilk kez…

Ünlü şarkıcı Hadise; hem özel hayatıyla, hem de kariyeriyle adından sıkça söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor. Son zamanlarda güzelliğiyle de dikkat çeken 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, fit fiziğiyle de göz önünde. Ünlü şarkıcı fiziğiyle öne çıkarken bu kez de gerçekleştirdiği röportajla dikkatleri üzerine çekti. Hadise röportajında ikinci kez evliliğe sıcak baktığını dile getirdi. İşte Hadise’nin o açıklamasından dikkat çeken detaylar!