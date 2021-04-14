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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Hadise'nin 1 Milyar sevinci! Mini gömlek elbisesi ile poz veren Hadise'den 'Şampiyon' göndermesi...
Giriş Tarihi: 12.04.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 08:34

Ünlü şarkıcı 'nin 1 Milyar sevinci! Mini gömlek elbisesi ile poz veren Hadise'den 'Şampiyon' göndermesi...

Hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerinden olan 'nin başarısına başarı katmaya devam ediyor. Oyuncu ile yaşarığı aşk ile gündemden düşmeyen Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. Son olarak mini gömlek elbisesi ile poz veren ve dikkatleri üzerine çeken Hadise öte yandan 'taki kliplerinin toplam izlenme sayısı 1 Milyarı geçen Hadise hayranlarına teşekkür etti. Paylaşımında Şampiyon şarkısını tercih eden Hadise'nin gönderme yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin 1 Milyar sevinci! Mini gömlek elbisesi ile poz veren Hadise'den 'Şampiyon' göndermesi...

Hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerinden olan 'nin başarısına başarı katmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin 1 Milyar sevinci! Mini gömlek elbisesi ile poz veren Hadise'den 'Şampiyon' göndermesi...

Oyuncu ile yaşarığı aşk ile gündemden düşmeyen sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor.

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Ünlü şarkıcı Hadise'nin 1 Milyar sevinci! Mini gömlek elbisesi ile poz veren Hadise'den 'Şampiyon' göndermesi...

Son olarak mini gömlek elbisesi ile poz veren ve dikkatleri üzerine çeken öte yandan 'taki kliplerinin toplam izlenme sayısı 1 Milyarı geçen Hadise hayranlarına teşekkür etti.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin 1 Milyar sevinci! Mini gömlek elbisesi ile poz veren Hadise'den 'Şampiyon' göndermesi...

Paylaşımında Şampiyon şarkısını tercih eden 'nin gönderme yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin 1 Milyar sevinci! Mini gömlek elbisesi ile poz veren Hadise'den 'Şampiyon' göndermesi...

, pandemi sebebiyle Belçika'dan Türkiye'ye gelemeyen annesiyle birlikte tatil planı yaptı.

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