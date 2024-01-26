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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Murat Başaran DHKP-C propagandasından ceza aldı! Örgüt filmine müziğe 10 ay hapis
Giriş Tarihi: 26.01.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 07:30

Ünlü şarkıcı Murat Başaran DHKP-C propagandasından ceza aldı! Örgüt filmine müziğe 10 ay hapis

Murat Başaran, 2022 yılında çekilen 'Mahalle' isimli filmin müziğini yaptı. Söz konusu film, DHKP-C terör örgütüne ait çıkınca şarkıcı ve 2 kişi hakkında dava açıldı. Başaran, mahkemede filmin DHKP-C terör örgütüne ait olduğunu bilmediğini, sadece müzik yaptığını iddia etti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Başaran hakkında DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Ancak filme müzik yaptığı için Başaran'ın silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi

ATAKAN IRMAK
Ünlü şarkıcı Murat Başaran DHKP-C propagandasından ceza aldı! Örgüt filmine müziğe 10 ay hapis

Ünlü şarkıcı Murat Başaran 2022 yılında çekilen 'Mahalle' isimli filmin müziğini yaptı. Söz konusu film DHKP-C terör örgütüne ait çıkınca şarkıcı hakkında dava açıldı. Başaran 10 ay hapis cezası aldı

Ünlü şarkıcı Murat Başaran DHKP-C propagandasından ceza aldı! Örgüt filmine müziğe 10 ay hapis

Silahlı terör örgütü DHKP/C mensuplarınca senaryosu hazırlanan ve yönetilen, örgütle ilişkili sosyal medya hesapları üzerinden reklamı yapılan 'Mahalle' filmi, popçu Murat Başaran'ın da başını yaktı!

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Ünlü şarkıcı Murat Başaran DHKP-C propagandasından ceza aldı! Örgüt filmine müziğe 10 ay hapis

Filmin fragmanında DHKP/ C'nin mevcut örgüt kadrolarına mesaj verildiği tespit edildi. Emniyet güçlerinin sosyal medya üzerinden yayınlanan filmi mercek altına almasının ardından söz konusu filmde, kitlelerin ideolojik bilinçlerini dinç tutmak, gündeme ilişkin terör örgütünün ideolojisi çerçevesinde kamuoyu oluşturmak ve açık alan faaliyetlerini sistematik bir şekilde sürdürmek amacıyla terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde yapıldığı iddiasıyla şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Ünlü şarkıcı Murat Başaran DHKP-C propagandasından ceza aldı! Örgüt filmine müziğe 10 ay hapis

ÖRGÜT FİLMİNE MÜZİK YAPTI
Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında filmin senaristi ile müziğini yapan Murat Başaran ile Ö.E'nin ifadesini aldı. Başaran ifadesinde DHKP-C terör örgütü ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını para karşılığında söz ve müzik sattığını, bu nedenle söz konusu örgütsel amaçlı yapılan filme müzik yaptığını ancak örgüte ait olduğunu bilmediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Murat Başaran DHKP-C propagandasından ceza aldı! Örgüt filmine müziğe 10 ay hapis

Bugüne kadar birçok film ve futbol kulüplerine müzik yaptığını söyleyen şarkıcı, terör örgütüyle uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığını belirtti.

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