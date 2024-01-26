Giriş Tarihi: 26.01.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
07:30
Ünlü şarkıcı Murat Başaran DHKP-C propagandasından ceza aldı! Örgüt filmine müziğe 10 ay hapis
Murat Başaran, 2022 yılında çekilen 'Mahalle' isimli filmin müziğini yaptı. Söz konusu film, DHKP-C terör örgütüne ait çıkınca şarkıcı ve 2 kişi hakkında dava açıldı. Başaran, mahkemede filmin DHKP-C terör örgütüne ait olduğunu bilmediğini, sadece müzik yaptığını iddia etti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Başaran hakkında DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Ancak filme müzik yaptığı için Başaran'ın silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi