Ünlü şarkıcı Murat Başaran DHKP-C propagandasından ceza aldı! Örgüt filmine müziğe 10 ay hapis

ÖRGÜT FİLMİNE MÜZİK YAPTI

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında filmin senaristi ile müziğini yapan Murat Başaran ile Ö.E'nin ifadesini aldı. Başaran ifadesinde DHKP-C terör örgütü ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını para karşılığında söz ve müzik sattığını, bu nedenle söz konusu örgütsel amaçlı yapılan filme müzik yaptığını ancak örgüte ait olduğunu bilmediğini söyledi.