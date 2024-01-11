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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu: Uzaylı geyiği beni bitirdi!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 07:57

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu: Uzaylı geyiği beni bitirdi!

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, 'Uzaylı' lakabının kendisine çok zarar verdiğini açıkladı: "Uzaylı sıfatı aslında benim için bir sürgündü. O lakap bana yapışınca sanat hayatım zarar gördü. Gittiğim her programda gençler 'Bizi de uzaya götür' diye bağırıyordu. İnsanlar bu espriyi sevdi diye düşündüm. Rahmetli annem bile 'Oğlum seni ben doğurdum, niye böyle diyorlar sana?' diye bana sitem etti. Çocuklarım yıllarca 'Neden bu geyik muhabbetini sürdürüyorsun' diye kızdı. Gözlerim doldu, sustum…"

ÖMER KARAHAN
Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu: Uzaylı geyiği beni bitirdi!

Çok sevilen hit şarkılara imza atmış bir isim Mustafa Topaloğlu… Yıllardır sürdürdüğü müzik serüveni, gerçekten film gibi... Onlarca sanatçının bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan 'Oy Oy Emine' başta olmak üzere milyonlarca satılan kasetlere imza atmış, ünü Avrupa'ya yayılmış bir müzik adamı…

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu: Uzaylı geyiği beni bitirdi!

Yeni çıkardığı 'Sürgün Yedim' şarkısını tebrik etmek için aradım Mustafa Topaloğlu'nu… Yıllarca içinde biriktirdiği kırgınlığı ile başladı sözlerine, 'Uzaylı' lakabına olan siteminden bu şarkıyı yaptığını söyledi. "Yıllar önce takılan uzaylı sıfatı sonrasında başladı aslında benim sürgünüm…

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Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu: Uzaylı geyiği beni bitirdi!

O günlerden bugüne dek yaşadıklarımı Sürgün Yedim'de anlatmaya çalıştım. 'Uzaylı' lakabı bana yapışınca, ben de onu bırakmak istemedim. Çünkü her gittiğim programda gençler 'Bizi de uzaya götür' diye bağırıyordu. İnsanlar bu espriyi sevdi diye düşündüm.

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu: Uzaylı geyiği beni bitirdi!

Ancak bunu gerçek sananlar beni sürgüne gönderdi. Rahmetli annem bile köyden geldi, 'Oğlum seni ben doğurdum, niye böyle diyorlar sana?' dedi. Bir şey diyemedim. Çocuklarım yıllarca bana bu kadar ünlü olmama rağmen niçin böyle geyik konusuna takılıp kaldığımı sordu. Gözlerim doldu, bir şey diyemedim hep yutkundum. Çok zorluklar yaşadım.

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu: Uzaylı geyiği beni bitirdi!

Bugüne dek bunları anlatıp, sevenlerimi üzmek istemedim. Çünkü beni anlayanlar da var!" Mustafa Topaloğlu'nu hayretler içinde dinledim. Topaloğlu özetle 'Uzaylı' olarak anılmanın kendine ve müzik kareyerine büyük zarar verdiğini söyledi.

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