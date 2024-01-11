Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
07:57
Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu: Uzaylı geyiği beni bitirdi!
Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, 'Uzaylı' lakabının kendisine çok zarar verdiğini açıkladı: "Uzaylı sıfatı aslında benim için bir sürgündü. O lakap bana yapışınca sanat hayatım zarar gördü. Gittiğim her programda gençler 'Bizi de uzaya götür' diye bağırıyordu. İnsanlar bu espriyi sevdi diye düşündüm. Rahmetli annem bile 'Oğlum seni ben doğurdum, niye böyle diyorlar sana?' diye bana sitem etti. Çocuklarım yıllarca 'Neden bu geyik muhabbetini sürdürüyorsun' diye kızdı. Gözlerim doldu, sustum…"