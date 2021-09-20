Ünlü şarkıcı Seher Dilovan’nın oğlu çıktı! Benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, oğlu Alan Dere'nin ses getiren şarkısı 'Tadım Tuzum'u yeniden yorumladı. Dilovan, bu çalışmasıyla ilgili şunları söyledi: "Müzik üretmenin ne kadar kıymetli olduğunu iyi biliyorum. Bu şarkıyı yorumlamak benim için çok keyifli ve özeldi çünkü şarkıyı yapan genç yetenek, benim oğlum. Şarkının sözlerini ve müziğini kendisi yaptı. Üreten insanlar benim gözümde hep kutsaldır."