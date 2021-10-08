Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın eski hallerini şoke etti! Zeynep Bastık meğer o dizide oynamış!

Son dönemin en iyi çıkış yapan şarkıcılarından olan Zeynep Bastık'ın ortaya çıkan fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Zeynep Bastık yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü müzik serüveninde, Youtube kanalında yaptığı akustik derlemelerle muhteşem bir çıkış yakaladı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Zeynep Bastık bir dönem Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yapmış aynı zamanda da Murat Dalkılıç ile ''Lüzumsuz Savaş'' şarkısını seslendirerek dinleyicilerin karşısına çıkmıştı. Şarkıcı kimliği ile tanıdığımız Zeynep Bastık'ın oyunculuk da yaptığını ilk defa öğrenenler oldukça şaşırıyor. Ünlü şarkıcı dün Instagram hesabından eski hallerini paylaşarak herkesi şaşırttı. İşte oyunculuk yaptığı dönemlerden bu yana Zeynep Bastık'ın yıllar içindeki değişimi…