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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın eski hallerini şoke etti! Zeynep Bastık meğer o dizide oynamış!
Giriş Tarihi: 08.10.2021 14:51 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 14:51

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın eski hallerini şoke etti! Zeynep Bastık meğer o dizide oynamış!

Son dönemin en iyi çıkış yapan şarkıcılarından olan Zeynep Bastık'ın ortaya çıkan fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Zeynep Bastık yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü müzik serüveninde, Youtube kanalında yaptığı akustik derlemelerle muhteşem bir çıkış yakaladı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Zeynep Bastık bir dönem Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yapmış aynı zamanda da Murat Dalkılıç ile ''Lüzumsuz Savaş'' şarkısını seslendirerek dinleyicilerin karşısına çıkmıştı. Şarkıcı kimliği ile tanıdığımız Zeynep Bastık'ın oyunculuk da yaptığını ilk defa öğrenenler oldukça şaşırıyor. Ünlü şarkıcı dün Instagram hesabından eski hallerini paylaşarak herkesi şaşırttı. İşte oyunculuk yaptığı dönemlerden bu yana Zeynep Bastık'ın yıllar içindeki değişimi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın eski hallerini şoke etti! Zeynep Bastık meğer o dizide oynamış!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 3 yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış'la 7 Temmuz'da dünya evine girdi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın eski hallerini şoke etti! Zeynep Bastık meğer o dizide oynamış!

Ünlü şarkıcı bu mutlu gününden bir gün önce Çeşme'de bekarlığa veda partisi düzenmiş, sosyal medya bu partinin fotoğraflarıyla çalkalanmıştı.

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın eski hallerini şoke etti! Zeynep Bastık meğer o dizide oynamış!

Ünlü şarkıcı bir dönem ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yapmıştı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın eski hallerini şoke etti! Zeynep Bastık meğer o dizide oynamış!

Aynı zamanda da Murat Dalkılıç ile ''Lüzumsuz Savaş'' şarkısını seslendirerek dinleyicilerin karşısına çıkarak adını herkese duyurdu.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın eski hallerini şoke etti! Zeynep Bastık meğer o dizide oynamış!

Zeynep Bastık, Youtube kanalında yaptığı derlemelerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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