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Haberler Galeri Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in aylık geliri çok konuşulmuştu! Hastanede TikTok mesaisi dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 23.03.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 13:38

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in aylık geliri çok konuşulmuştu! Hastanede TikTok mesaisi dikkat çekti!

Sunucu Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili ünlü sunucunun yargılanması tamamlanmıştı. Davayı karara bağlayan mahkeme ünlü sunucuya 'Tehdit' suçundan beraat, 'Hakaret' suçundan 13 bin 100 lira para cezası ve 'Cinsel taciz' suçundan da 4 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in aylık geliri çok konuşulmuştu! Hastanede TikTok mesaisi dikkat çekti!

Mehmet Ali Erbil önceki gün hastanede görüntülendi. 20 yıldır 'kaçış sendromu' hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'e rutin serum tedavisi uygulandı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in aylık geliri çok konuşulmuştu! Hastanede TikTok mesaisi dikkat çekti!

Hürriyet'in haberine göre; Elinin üzerine damar yolu açıldıktan sonra bir süre hastanenin kantininde bekleyen ünlü şovmen, o sırada telefonundan TikTok uygulamasına girdi.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in aylık geliri çok konuşulmuştu! Hastanede TikTok mesaisi dikkat çekti!

İnternet ünlüsü Ece Ronay, katıldığı bir programda Erbil'in TikTok yayınlarından günde 70 ila 100 bin TL arası para kazandığını öne sürmüştü.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in aylık geliri çok konuşulmuştu! Hastanede TikTok mesaisi dikkat çekti!

MEHMET ALİ ERBİL'E HAPİS ŞOKU!

Geçtiğimiz Ekim ayında sunucu Mehmet Ali Erbil ve fenomen Ece Ronay birlikte klip çekimi gerçekleştirmiş, ardından Erbil, klibinde oynadığı Ronay'a mesaj atmıştı. Genç kadınla beraber uyuma teklifinde bulunan Erbil, iddiaya göre red cevabı alınca Ronay'a hakaret etmişti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in aylık geliri çok konuşulmuştu! Hastanede TikTok mesaisi dikkat çekti!

Fenomenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ise ünlü sunucuya 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e hapis cezası | Video

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