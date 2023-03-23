Giriş Tarihi: 23.03.2023 13:37
Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
13:38
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in aylık geliri çok konuşulmuştu! Hastanede TikTok mesaisi dikkat çekti!
Sunucu Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili ünlü sunucunun yargılanması tamamlanmıştı. Davayı karara bağlayan mahkeme ünlü sunucuya 'Tehdit' suçundan beraat, 'Hakaret' suçundan 13 bin 100 lira para cezası ve 'Cinsel taciz' suçundan da 4 ay 15 gün hapis cezası vermişti.