Giriş Tarihi: 06.01.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 07:21

Ünlü spiker Buket Aydın’ın gizlediği aşkı kim? Beyaz atlı prensi ortaya çıktı!

Buket Aydın'ın yeni aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönem, Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, önceki ay yeni bir sevgilisi olduğunu söylemiş ama isim vermemişti. 2020 yılında eşinden boşanan Buket Aydın, yeniden evlilik düşündüğünü de sözlerine eklemişti. Buket Aydın'ın herkesten gizlediği beyaz atlı prensinin kim olduğunu Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, açıkladı. İşte Bülent Cankurt'un o yazı…