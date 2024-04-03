Ünlü sunucu Burcu Esmesoy’un fit haline övgüler yağdı! Sırrı ortaya çıktı!

Burcu Esmersoy spor yapmak için yazın gelmesini beklemeyenlerden. Her zaman fit, her zaman güzel. Yediğine içtiğine de dikkat eden 47 yaşındaki sunucu forma girmek için günde sadece 30 dakikanın yeteceğini söyleyip dün özel bir video çekti.

Sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alan Burcu Esmersoy kazandığını resmen saatlere yatırıyor. Esmersoy'un saat koleksiyonunda olan saatlerin fiyatları dudak uçuklatmıştı...