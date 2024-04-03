Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü sunucu Burcu Esmesoy’un fit haline övgüler yağdı! Sırrı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 10:55

Ünlü sunucu Burcu Esmesoy’un fit haline övgüler yağdı! Sırrı ortaya çıktı!

Güzel sunucu Burcu Esmersoy'un fit halinin sırrı ortaya çıktı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünyaevine girmişti. Esmersoy nikâh öncesinde mutluluk gözyaşlarını tutamamıştı. Şimdilere mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Burcu Esmersoy'un pahalı saatlere olan tutkusu biliniyor. Esmersoy'un saat koleksiyonunda olan saatlerin fiyatları ağızları açık bırakmıştı. Burcu Esmersoy, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzel sunucu şimdilerde ise 30 dakikalık antrenmanını paylaştı.

Ünlü sunucu Burcu Esmesoy’un fit haline övgüler yağdı! Sırrı ortaya çıktı!

Burcu Esmersoy spor yapmak için yazın gelmesini beklemeyenlerden. Her zaman fit, her zaman güzel. Yediğine içtiğine de dikkat eden 47 yaşındaki sunucu forma girmek için günde sadece 30 dakikanın yeteceğini söyleyip dün özel bir video çekti.

Sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alan Burcu Esmersoy kazandığını resmen saatlere yatırıyor. Esmersoy'un saat koleksiyonunda olan saatlerin fiyatları dudak uçuklatmıştı...

Ünlü sunucu Burcu Esmesoy’un fit haline övgüler yağdı! Sırrı ortaya çıktı!

Gayrimenkullerin yanı sıra aldığı pahalı saatlerle gündeme gelen Burcu Esmersoy'un saat koleksiyonunda olan saatlerin fiyatları duyanları şaşkına çevirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü sunucu Burcu Esmesoy’un fit haline övgüler yağdı! Sırrı ortaya çıktı!

Esmersoy, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Ünlü sunucu Burcu Esmesoy’un fit haline övgüler yağdı! Sırrı ortaya çıktı!

60 bin euro yani 2 milyon 100 bin lira değerinde lüks marka saat alan Esmersoy, servet değerindeki saatiyle bileğini süsledi.

Ünlü sunucu Burcu Esmesoy’un fit haline övgüler yağdı! Sırrı ortaya çıktı!

RESMEN SERVET DEĞERİNDE

Patronlar Dünyası'da yer alan habere göre; lüks saat tutkunu olan Esmersoy'un saat koleksiyonunda 200 bin dolarlık Patek Philippe Nautilus, 60 bin Euro'luk Rolex Oyster Perpetual, 40 bin dolarlık Rolex Oyster ve 12 Bin euro'luk Rolex Air King marka saatleri de bulunuyor. Burcu Esmersoy'un saat koleksiyonu ise servet değerinde...

SON DAKİKA