Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
10:55
Ünlü sunucu Burcu Esmesoy’un fit haline övgüler yağdı! Sırrı ortaya çıktı!
Güzel sunucu Burcu Esmersoy'un fit halinin sırrı ortaya çıktı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünyaevine girmişti. Esmersoy nikâh öncesinde mutluluk gözyaşlarını tutamamıştı. Şimdilere mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Burcu Esmersoy'un pahalı saatlere olan tutkusu biliniyor. Esmersoy'un saat koleksiyonunda olan saatlerin fiyatları ağızları açık bırakmıştı. Burcu Esmersoy, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzel sunucu şimdilerde ise 30 dakikalık antrenmanını paylaştı.