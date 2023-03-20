Giriş Tarihi: 20.03.2023 09:29
Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
09:34
Ünlü sunucu Ezgi Sertel'in babası son yolculuğu uğurlandı! Tabuta sarılarak gözyaşı döktü!
Ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Safranbolu Belediyesinden emekli Ali Sertel, şeker ve KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul'da hastanede uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ali Sertel, 67 yaşında hayatını kaybetti. Ezgi Sertel'in babası son yolculuğu uğurlandı. Sertel, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.