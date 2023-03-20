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Haberler Galeri Ünlü sunucu Ezgi Sertel'in babası son yolculuğu uğurlandı! Tabuta sarılarak gözyaşı döktü!
Giriş Tarihi: 20.03.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 09:34

Ünlü sunucu Ezgi Sertel'in babası son yolculuğu uğurlandı! Tabuta sarılarak gözyaşı döktü!

Ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Safranbolu Belediyesinden emekli Ali Sertel, şeker ve KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul'da hastanede uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ali Sertel, 67 yaşında hayatını kaybetti. Ezgi Sertel'in babası son yolculuğu uğurlandı. Sertel, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Ünlü sunucu Ezgi Sertel’in babası son yolculuğu uğurlandı! Tabuta sarılarak gözyaşı döktü!

Ünlü sunucu ve oyuncu Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel'in hayatını kaybeden babası Ali Sertel gözyaşlarıyla son yolculuğunu uğurlandı.

Ünlü sunucu Ezgi Sertel’in babası son yolculuğu uğurlandı! Tabuta sarılarak gözyaşı döktü!

Safranbolu Belediyesinden emekli Ali Sertel, şeker ve KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul'da hastanede uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ali Sertel'in cenazesi daha sonra İstanbul'dan alınarak memleketi Safranbolu'ya getirildi.

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Ünlü sunucu Ezgi Sertel’in babası son yolculuğu uğurlandı! Tabuta sarılarak gözyaşı döktü!

Sertel'in naaşı daha sonra Safranbolu merkez Camiine getirildi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul eden Ezgi Sertel gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü sunucu Ezgi Sertel’in babası son yolculuğu uğurlandı! Tabuta sarılarak gözyaşı döktü!

Baba acısı ile oldukça sarsılan ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel'i, oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu teselli etmeye çalıştı.

Ünlü sunucu Ezgi Sertel’in babası son yolculuğu uğurlandı! Tabuta sarılarak gözyaşı döktü!

Sertel, babasının tabutuna sarılarak 'Canım babam' diyerek gözyaşları döktü.

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