Ünlü sunucu Ezgi Sertel’in babası son yolculuğu uğurlandı! Tabuta sarılarak gözyaşı döktü!

Sertel'in naaşı daha sonra Safranbolu merkez Camiine getirildi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul eden Ezgi Sertel gözyaşlarına hakim olamadı.