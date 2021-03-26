Ünlü YouTuber Enes Batur'dan çok konuşulacak itiraflar: Sosyetik insanlardan nefret ediyorum!

"EĞLENMEK İÇİN KULLANIYORDUM"
Para kazanma amacı olmadığı söyleyen 22 yaşındaki Batur "Ben başladığımda dediğim gibi 15 bin takipçili hesaplar vardı. Para kazanma özelliği yoktu. O zaman liseli bir gencin de para kazanmak değildir amacı… Ailesinde harçlık alan bir gençtim ben. Orayı eğlenmek için kullanıyordum. Aslında çok fazla arkadaşım yoktu ilk okulda lisede! Orada kendime yeni arkadaşlar edinmeye zorluyordum. İlk arkadaşım, yıllardır en yakın arkadaşım diyebileceğim insanı orada tanıdım" diye konuştu.