Ünlü YouTuber Enes Batur'dan çok konuşulacak itiraflar: Sosyetik insanlardan nefret ediyorum!

"ÇOK İSTEKLİYDİM"

Armağan Çağlayan'ın "Siz ne oldu da YouTube kanalını-açmaya karar verdiniz?" sorusuna yanıt veren Enes Batur, "Youtube ilk kurulduğunda takip etmeye başladım. Yurtdışından rastgele insanları takip ediyordum. Bir hafta boyunca izledim, sonra Türkiye'de bu işi yapan insanlar gördüm. O zaman en fazla 15 bin takipçisi olan hesaplar vardı. Ben de 'neden yapamayayım ki bu işi' dedim. Çok istekliydim bu konuda. Tabii maddi imkansızlıklar vardı, pes etmeyi seven bir insan değilim çabaladım oldu" dedi.