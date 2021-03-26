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Ünlü 'dan çok konuşulacak itiraflar: Sosyetik insanlardan nefret ediyorum!

'da yaklaşık 15 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni ve , son açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına konuk olan Enes Batur, yıllar önce eğlenmek için açtığı sayfada nasıl milyonlara ulaştığını anlattı. Çok para kazanıp kazanmamasıyla ilgili soruya da yanıt veren Batur, "İki yıllık İstanbul tecrübem içerisinde çok fazla içlerinde bulundum ve gerçekten nefret ettiğim kanısına vardım sosyetik insanlardan" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte ünlü 'un açıklamalarından satır başları...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 16:37
Ünlü YouTuber Enes Batur'dan çok konuşulacak itiraflar: Sosyetik insanlardan nefret ediyorum!

Armağan Çağlayan'ın 'da yayınlanan 'Gör Beni' programının bu haftaki konuğu oldu. Türkiye'de en çok izlenen 'ların başında gelen Enes Batur, hakkında bilinmeyenlerini anlattı.

Ünlü YouTuber Enes Batur'dan çok konuşulacak itiraflar: Sosyetik insanlardan nefret ediyorum!

"ÇOK İSTEKLİYDİM"

Armağan Çağlayan'ın "Siz ne oldu da kanalını-açmaya karar verdiniz?" sorusuna yanıt veren , "Youtube ilk kurulduğunda takip etmeye başladım. Yurtdışından rastgele insanları takip ediyordum. Bir hafta boyunca izledim, sonra Türkiye'de bu işi yapan insanlar gördüm. O zaman en fazla 15 bin takipçisi olan hesaplar vardı. Ben de 'neden yapamayayım ki bu işi' dedim. Çok istekliydim bu konuda. Tabii maddi imkansızlıklar vardı, pes etmeyi seven bir insan değilim çabaladım oldu" dedi.

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Ünlü YouTuber Enes Batur'dan çok konuşulacak itiraflar: Sosyetik insanlardan nefret ediyorum!

Bu kanalı açmaktaki amacından da bahseden Enes, " para için başlamak benim dönemimde imkansızdı. Şu anda giren insanların temel amacı o oluyor, böyle bir sektör var ve para kazanmak için girilebilir. Ben bunu yanlış bulmuyorum. Sevdiğin işi yapınca para da kazanmalısın" ifadelerini kullandı.

Ünlü YouTuber Enes Batur'dan çok konuşulacak itiraflar: Sosyetik insanlardan nefret ediyorum!

"EĞLENMEK İÇİN KULLANIYORDUM"

Para kazanma amacı olmadığı söyleyen 22 yaşındaki Batur "Ben başladığımda dediğim gibi 15 bin takipçili hesaplar vardı. Para kazanma özelliği yoktu. O zaman liseli bir gencin de para kazanmak değildir amacı… Ailesinde harçlık alan bir gençtim ben. Orayı eğlenmek için kullanıyordum. Aslında çok fazla arkadaşım yoktu ilk okulda lisede! Orada kendime yeni arkadaşlar edinmeye zorluyordum. İlk arkadaşım, yıllardır en yakın arkadaşım diyebileceğim insanı orada tanıdım" diye konuştu.

Ünlü YouTuber Enes Batur'dan çok konuşulacak itiraflar: Sosyetik insanlardan nefret ediyorum!

Ünlü , 'Asosyal miydiniz?' sorusuna; "Bilmiyorum, istiyorsun ama olmuyordu. O zamanlar en büyük isteğim 'iyi bir arkadaş grubum olsun onlarla zaman geçireyim eğleneyim'di. Küçükken dış görünüşümü beğenmiyordum tabii bunlar eskide kaldı. Şu anda büyük sıkıntılarım var ama o zamanki sıkıntılarım gibi değil farklı versiyonları. Bu işi yapanların üzerinde birazcık baskı var" yanıtını verdi.

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