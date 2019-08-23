Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Ünlüler kaç dil biliyor? O ünlünün bildiği yabancı dillere çok şaşıracaksınız..

? O ünlünün bildiği yabancı dillere çok şaşıracaksınız..

Günümüzde magazin gündemi her zaman anı anına takip edilmesi gereken ayrı bir dünya oldu. Ünlülerin hayatı her an ne yaptıkları oldukça fazla merak edilirken aynı zamanda kaç dil bildikleri ise araştırılıyor. 'den 'e, Meryem Uzerli'den Melike İpek 'ya kadar ünlülerin bildikleri dil sayısı oldukça araştırılmaya başlandı. Ancak öyle bir isim var ki bildiği yabancı dillere çok şaşıracaksınız. İşte 'ın Nigar Kalfa'sı, 'nin Zarife'si bakın kaç dil biliyor? İşte ünlülerin bildikleri yabancı diller…

Giriş Tarihi: 23.08.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 12:59
Ünlüler kaç dil biliyor? O ünlünün bildiği yabancı dillere çok şaşıracaksınız..

Günümüzde magazin gündemi her zaman anı anına takip edilmesi gereken ayrı bir dünya oldu. Ünlülerin hayatı her an ne yaptıkları oldukça fazla merak edilirken aynı zamanda kaç dil bildikleri ise araştırılıyor.

İşte ünlülerin bildikleri yabancı diller.. O isme çok şaşıracaksınız..

Ünlüler kaç dil biliyor? O ünlünün bildiği yabancı dillere çok şaşıracaksınız..

HADİSE

akıcı şekilde yabancı dil konuşan ünlülerden.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlüler kaç dil biliyor? O ünlünün bildiği yabancı dillere çok şaşıracaksınız..

Belçika'da doğup büyüyen Felemenkçe, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Ünlüler kaç dil biliyor? O ünlünün bildiği yabancı dillere çok şaşıracaksınız..

FAHRİYE EVCEN

Almanya'da doğup büyüdü.

Ünlüler kaç dil biliyor? O ünlünün bildiği yabancı dillere çok şaşıracaksınız..

Bu yüzden de ana dili gibi Almanca biliyor.

Ünlüler kaç dil biliyor? O ünlünün bildiği yabancı dillere çok şaşıracaksınız..

MERYEM UZERLİ

Meryem Uzerli'nin ana dili zaten Almanca.

Ünlüler kaç dil biliyor? O ünlünün bildiği yabancı dillere çok şaşıracaksınız..

Türkçe'yi sonradan öğrendi.

BİZE ULAŞIN