Ünlüler ve bildikleri yabancı diller

Belçim Bilgin uzun süre Fransa'da okudu. İyi derecede Fransızca biliyor. Azra Akın, Hollanda'da uzun yıllar yaşadığı için Felemenkçe biliyor. Akın, İngilizce de konuşuyor. Tuba Büyüküstün, iyi derece İngilizce konuşabiliyor. Hadise akıcı şekilde yabancı dil konuşan ünlülerden. Belçika'da doğup büyüyen Hadise Felemenkçe, İngilizce ve Fransızca biliyor. Kıvanç Tatlıtuğ İngilizce bilen ünlülerden. Meryem Uzerli'nin ana dili zaten Almanca. Türkçe'yi sonradan öğrendi. Natalie Portman iyi derecede İbranice biliyor. Son dönemde eşi nedeniyle Fransızca öğreniyor.