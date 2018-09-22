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ve bildikleri yabancı diller

Giriş Tarihi: 22.09.2018 22:19 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 22:52
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ve bildikleri yabancı diller
Ünlüler ve bildikleri yabancı diller

Belçim Bilgin uzun süre Fransa'da okudu. İyi derecede Fransızca biliyor.

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ve bildikleri yabancı diller
Ünlüler ve bildikleri yabancı diller

Azra Akın, Hollanda'da uzun yıllar yaşadığı için Felemenkçe biliyor. Akın, İngilizce de konuşuyor.

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ve bildikleri yabancı diller
Ünlüler ve bildikleri yabancı diller

Tuba Büyüküstün, iyi derece İngilizce konuşabiliyor.

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ve bildikleri yabancı diller
Ünlüler ve bildikleri yabancı diller

Hadise akıcı şekilde yabancı dil konuşan den. Belçika'da doğup büyüyen Hadise Felemenkçe, İngilizce ve Fransızca biliyor.

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ve bildikleri yabancı diller
Ünlüler ve bildikleri yabancı diller

Kıvanç Tatlıtuğ İngilizce bilen den.

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ve bildikleri yabancı diller
Ünlüler ve bildikleri yabancı diller

Meryem Uzerli'nin ana dili zaten Almanca. Türkçe'yi sonradan öğrendi.

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ve bildikleri yabancı diller
Ünlüler ve bildikleri yabancı diller

Natalie Portman iyi derecede İbranice biliyor. Son dönemde eşi nedeniyle Fransızca öğreniyor.

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