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Haberler Galeri Usta oyuncu Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş...
Giriş Tarihi: 20.05.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 13:23

Usta oyuncu Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş...

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Oya Başar'ın Kızı Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı. Ayşe Kırca "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. 26 yaşındaki Ayşe Kırca oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca...

Usta oyuncu Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş...

Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca, büyüdü ve genç kız oldu. Anne ve babası gibi dizilerde oynamaya başlayan genç kız, güzelliğiyle beğeni topluyor. Tiyatro oyunculuğu da yapan Ayşe Kırca'nın 2 tane ağabeyi de bulunuyor.

Usta oyuncu Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş...

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu.

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Usta oyuncu Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş...

Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu.

Usta oyuncu Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş...

Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Oya Başar'ın Kızı Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı.

Usta oyuncu Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş...

Ayşe Kırca "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. Babası Levent Kırca vefat ettikten sonra ortalarda görünmeyen Ayşe Kırca büyümüş ve güzelleşmiş bir genç kız olarak dönüş yaptı.

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