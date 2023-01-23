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Haberler Galeri Usta oyuncu Perihan Savaş’ın mutlu günü! ‘Keşke babası da görseydi’
Giriş Tarihi: 23.01.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 06:56

Usta oyuncu Perihan Savaş’ın mutlu günü! ‘Keşke babası da görseydi’

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer muradına erdi. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, hayatını Melis Ketenci ile birleştirdi. Çift, aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir düğünle evlendi. Perihan Savaş, "Duygular anlatılmaz, yaşanması lazım. Hüznüm de var, keşke Savaş'ın babası da olsaydı" dedi ve ekledi: "Bugün oğlumun doğum günü, bu yüzden evlilik yıl dönümünü artık unutmaz!" Düğüne İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ile katılırken Oya Başar da davetliler arasındaydı.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Usta oyuncu Perihan Savaş’ın mutlu günü! ‘Keşke babası da görseydi’

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, hayatını Melis Ketenci ile birleştirdi. Çift, aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir düğünle evlendi.

Usta oyuncu Perihan Savaş’ın mutlu günü! ‘Keşke babası da görseydi’

Perihan Savaş, "Duygular anlatılmaz, yaşanması lazım. Hüznüm de var, keşke Savaş'ın babası da olsaydı" dedi ve ekledi:

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Usta oyuncu Perihan Savaş’ın mutlu günü! ‘Keşke babası da görseydi’

"Bugün oğlumun doğum günü, bu yüzden evlilik yıl dönümünü artık unutmaz!" Düğüne İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ile katılırken Oya Başar da davetliler arasındaydı.

Usta oyuncu Perihan Savaş’ın mutlu günü! ‘Keşke babası da görseydi’

Usta oyuncu Perihan Savaş ve 1995 yılında yaşamını yitiren oyuncu Yılmaz Zafer'in oğlu Savaş Zafer, bir süredir dijital içerik üreticisi Melis Ketenci ile birliktelik yaşıyor.

Usta oyuncu Perihan Savaş’ın mutlu günü! ‘Keşke babası da görseydi’

Ünlü çift, muradına erdi.

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