Giriş Tarihi: 23.01.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 06:56

Usta oyuncu Perihan Savaş’ın mutlu günü! ‘Keşke babası da görseydi’

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer muradına erdi. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, hayatını Melis Ketenci ile birleştirdi. Çift, aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir düğünle evlendi. Perihan Savaş, "Duygular anlatılmaz, yaşanması lazım. Hüznüm de var, keşke Savaş'ın babası da olsaydı" dedi ve ekledi: "Bugün oğlumun doğum günü, bu yüzden evlilik yıl dönümünü artık unutmaz!" Düğüne İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ile katılırken Oya Başar da davetliler arasındaydı.