Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninin tarihi belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlanacak!

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Akciğer kanseri tedavisi gören usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberinin ardından sanatçı dostları hastaneye akın etti. Açıklama yapan usta oyuncunun doktoru Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, "Artan solunum şikâyetiyle Tarık Bey'i hastanemizde misafir ettik ama bütün çabalara rağmen kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin ne zaman kaldırılacağı belli oldu. İşte usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili detaylar…