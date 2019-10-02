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  • Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninin tarihi belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlanacak!

Usta oyuncu 'nun cenaze töreninin tarihi belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 'ı Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlanacak!

Usta oyuncu hayatını kaybetti. Akciğer kanseri tedavisi gören usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberinin ardından sanatçı dostları hastaneye akın etti. Açıklama yapan usta oyuncunun doktoru Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, "Artan solunum şikâyetiyle Tarık Bey'i hastanemizde misafir ettik ama bütün çabalara rağmen kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin ne zaman kaldırılacağı belli oldu. İşte usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 02.10.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 09:33
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninin tarihi belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlanacak!

Usta oyuncu hayatını kaybetti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Bey, Kurtlar Vadisi'nde karakterini canlandıran 61 yaşındaki usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninin tarihi belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlanacak!

, 3 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak. Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Tarık Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de saat 11.00'de tören düzenlenecek.

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninin tarihi belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlanacak!

Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu...

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninin tarihi belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlanacak!

"CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Usta oyuncu, Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Akciğer kanseri dolayısıyla tedavi gören sanatçının vefatına ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu 'nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninin tarihi belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlanacak!

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu yaşamını yitirdi!

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninin tarihi belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlanacak!

GEÇEN AY HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan sanatçı, aynı zamanda dublaj çalışmalarıyla da tanınıyordu. Ünlü oyuncu, geçen ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlüoğlu, 2018'de akciğer rahatsızlığı nedeniyle ağır bir tedavi dönemi geçirmişti.

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninin tarihi belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlanacak!

DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI "DÜN AKŞAM HASTANEMİZDE MİSAFİR ETTİK BU SABAH KENDİSİNİ KAYBETTİK"

Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, "Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye, çok önemli bir sanat insanını yitirdi. , canlandırdığı tüm karakterlerden daha savaşçı bir insandı. Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak, akciğer kanserinde etkili olabilecek tüm tedavilerden faydalanarak hastalıkla savaştık ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Artan solunum şikayetiyle Tarık Bey'i hastanemizde misafir ettik ama bütün çabalara rağmen kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

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