Üvey Anne’nin Nisan’ı Ezgi Şenler anlattı: Şanslı olduğumu 23 yaşında anladım!

ŞANSLI OLDUĞUMU 23 YAŞINDA ANLADIM
-Dans ile iç içe büyüdün, sanat dolu bir evden çıktın, şimdi de oyunculuk yapıyorsun... Özel hayatında da kariyer anlamında da her şey yolunda görünüyor. Şanslı ve mutlu hissediyor musun?
Ben şanslı olduğumu 23 yaşında anladım. Bale çok güzeldi, her şey yolundaydı ama oyunculuğa da yatkınlığımı hissediyordum. Çünkü ailemde de oyuncu halam var, eniştem var, sanatçı bir aileden geliyorum. O yüzden "acaba nasıl olur?" derken hiç beklemediğim bir anda bir yerden fırsat geliyor menajerimden ve "hadi bakalım deneyelim" diyorum ve bir yol açılıyor. Şansıma inanıyorum ya.
23 YAŞ DÖNÜM NOKTASIYDI
-Bir dönüm noktası mıydı?
23 yaş dönüm noktasıydı. Evet. Aslında dans sanat ve oyunculuk iç içe. Biz dans ile bunu sözsüz, bedenle sadece anlatırken oyunculukta hepsini kullanıyoruz. O yüzden keyifli ya. Çok zorlanmadım, tam tersi severek, baleden de beslenerek yaptığım için iyi gidiyor.
-En büyük hayalin de müzikalmiş…
Evet, her yerde söylüyorum. Hayaller söylenmez aslında ama müzikal çok istiyorum. Çünkü hem dans hem oyunculuk, sesimin de kötü olduğunu düşünmüyorum. Şan eğitimim de var.