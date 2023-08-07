Üvey Anne’nin Nisan’ı Ezgi Şenler anlattı: Şanslı olduğumu 23 yaşında anladım!

-Dizide hayat verdiğin karakter yaşından olgun davranışlar sergileyen, anaç ve zeki bir kız. Nisan'la benzer yönleri var mı Ezgi'nin?

Anaçlığı, olgun olması tabii ki benziyor. Küçüklüğümden beri bende de bir anaçlık vardır. Çocukları çok severim. Ama aileme karşı ya da arkadaşlarıma karşı da anaç taraflarım vardır. Olgun muyum o kadar? Tabii ki yaşın getirdiği bir şeyle olgunlaştım ama Nisan'ın yaşında o kadar olgun değildim. Ama anaçlığım hep vardı.

-Onu da hayatın getirdiği mecburiyetler aslında birazcık buna sürükledi…

E tabii başımıza gelen olaylar bizi büyütür ya. Nisan da bir anda annenin kaybıyla büyüyor işte.

HAYATIMDA YAŞADIĞIM İLK BÜYÜK KAYBIMDI, HALA CANIM YANIYOR

-Ölüm sahnesi izleyiciyi çok etkiledi. Senin için çekmesi zor bir sahne miydi?

Ağlıyormuşum ben şimdi (gülüyor). Şöyle; beslendiğim yer tabii ki farklı ama bir sene önce ben halamı kaybettim. Beni büyüten, baleye başlatan, annem gibiydi benim için hayatımda Yıldız halam. Onun kaybını da hatta diğer setimdeyken öğrenmiştim. O besledi beni baya. Çünkü hala atlatamadım. Hayatımda yaşadığım ilk büyük kaybımdı o benim. Hala içimde ve hala canım yanıyor.