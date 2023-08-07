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Haberler Galeri Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet Zeliş’e aşkını itiraf etti!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 11:31

Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet Zeliş’e aşkını itiraf etti!

atv'nin yapımını AKN Film'in yapımcılığını Akın Topuz'un gerçekleştirdiği dizisi Vermem Seni Ellere dün akşam yayınlanan bölümüyle beğeni topladı. Sosyal medyada #HerŞeyeRağmen etiketiyle gündemden düşmeyen dizinin bu haftaki bölümüne Mehmet'in Zeliş'in önünde diz çökerek aşkını itiraf ettiği sahne damga vurdu. Mehmet'in ailesine Zeliş'e olan aşkını anlattığı sahne izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet Zeliş’e aşkını itiraf etti!

8.Bölümde Neler Yaşandı?

Mehmet'in bir bekleyeni olduğunu öğrenen Zeliş için her şey bitti. Ancak Aslı'nın bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktu. Soner'in yalancılık namına bakılacak olursa gerçeği doğru kaynaklardan öğrenmek en sağlıklısı idi.

Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet Zeliş’e aşkını itiraf etti!

Bu yüzden Zeliş'i kolundan tutup Turgut'un evine götürdü. Ancak evde onları karşılayan ne Seval ne de Turgut'tu. Hande Zeliş'e her şeyi itiraf etti. Tabii ki gerçeği çarpıtarak… Ancak gerçeği aydınlatan sadece Zeliş değildi.

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Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet Zeliş’e aşkını itiraf etti!

Mehmet de sonunda Zeliş'in Şakir yüzünden ondan kaçtığını öğrendi. Bu nedenle soluğu köyde, Zeliş'in yanında aldı. Tam kavuştum derken yine bir imkansızlığın pençesine düştü iki aşık… Çünkü Zeliş bu defa da Mehmet'ten Hande yüzünden kaçmaktaydı. Ancak Mehmet kararlıydı, artık köyden gitmeyecekti.

Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet Zeliş’e aşkını itiraf etti!

Onu ne Şakir durdurabildi ne de Zeliş'in sivri dili. Zeliş çareyi Mehmet'i bayıltıp ailesinin kapısına bırakmakta bulsa bile Mehmet dönüp dolaşıp gözünü köyde açmayı başardı. Ancak bu başarı beraberinde yine kavga gürültüden başka bir şey getirmedi. Çünkü Mehmet, Zeliş'in Hande ile yüzleştiğini öğrendi.

Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet Zeliş’e aşkını itiraf etti!

Hande'nin gerçeği çarptırdığını, Hande'yi asla sevmediğini Zeliş'in yüzüne haykıramadı. Ancak Zeliş tüm gerçeği gözleriyle görürse Mehmet'e inanacaktı. Bu yüzden kurduğu bir planla Zeliş'i ve Hande'yi her şeyin başladığı yere, düğünden kaçtığı otele götürdü. Tüm görüntüleri Zeliş'e izletmenin yolunu bulan Mehmet sonunda kendini akladı.

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