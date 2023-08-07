Giriş Tarihi: 07.08.2023 11:30
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
11:31
Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet Zeliş’e aşkını itiraf etti!
atv'nin yapımını AKN Film'in yapımcılığını Akın Topuz'un gerçekleştirdiği dizisi Vermem Seni Ellere dün akşam yayınlanan bölümüyle beğeni topladı. Sosyal medyada #HerŞeyeRağmen etiketiyle gündemden düşmeyen dizinin bu haftaki bölümüne Mehmet'in Zeliş'in önünde diz çökerek aşkını itiraf ettiği sahne damga vurdu. Mehmet'in ailesine Zeliş'e olan aşkını anlattığı sahne izleyenlere duygusal anlar yaşattı.