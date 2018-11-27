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eşi Babacan'ın doğum gününü kutladı

Giriş Tarihi: 27.11.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 15:10
Volkan Babacan eşi Hilal Özdemir Babacan'ın doğum gününü kutladı

Medipol Başakşehir'in milli kalecisi ile a haber'in başarılı spikeri Babacan önceki akşam Beyoğlu'nda bir mekan çıkışı görüntülendi

Volkan Babacan eşi Hilal Özdemir Babacan'ın doğum gününü kutladı

Milliyet'in haberine göre; , eşi Babacan'la önceki akşam bir mekan çıkışı görüntülendi.

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Volkan Babacan eşi Hilal Özdemir Babacan'ın doğum gününü kutladı

Eşinin 29'uncu yaş günü için geldikleri mekanda bol bol eğlenen çift, bir hayli keyifliydi.

Volkan Babacan eşi Hilal Özdemir Babacan'ın doğum gününü kutladı

'a "Eşinize ne hediye aldınız?" diye soran gazetecilere "Hediye söylenmez" diyen Babacan, "Aile arasında güzel bir yemek ile kutladık çok güzel bir geceydi" demekle yetindi.

Volkan Babacan eşi Hilal Özdemir Babacan'ın doğum gününü kutladı
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Volkan Babacan eşi Hilal Özdemir Babacan'ın doğum gününü kutladı
Volkan Babacan eşi Hilal Özdemir Babacan'ın doğum gününü kutladı
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