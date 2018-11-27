Volkan Babacan eşi Hilal Özdemir Babacan'ın doğum gününü kutladı

Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan ile a haber'in başarılı spikeri Hilal Özdemir Babacan önceki akşam Beyoğlu'nda bir mekan çıkışı görüntülendi Milliyet'in haberine göre; Volkan Babacan, eşi Hilal Özdemir Babacan'la önceki akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Eşinin 29'uncu yaş günü için geldikleri mekanda bol bol eğlenen çift, bir hayli keyifliydi. Volkan Babacan'a 'Eşinize ne hediye aldınız?' diye soran gazetecilere 'Hediye söylenmez' diyen Babacan, 'Aile arasında güzel bir yemek ile kutladık çok güzel bir geceydi' demekle yetindi.