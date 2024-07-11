Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrıldı! Taraftar teyakkuzda; Boşanmayın!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın boşanma haberi gündeme bomba gibi düştü. Nara, Icardi'yi sosyal medyadan takipten çıktı. Arjantin medyasında yer alan bilgilere göre Nara, "Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim, ama olmadı. Herkes konuşsun. Hiç konuşmadığım şeyleri en sona sakladım" açıklamasında bulundu.