Giriş Tarihi: 11.07.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
07:20
Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrıldı! Taraftar teyakkuzda; Boşanmayın!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın boşanacaklarına dair dedikodular gündeme geldi. Nara, Icardi'yi sosyal medyadan takipten çıktı ve Arjantin medyasına, "Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim, ama olmadı" açıklamasını yaptı. Bunun üzerine Galatasaray taraftarı Icardi'nin yeni sezonda performansının düşme ihtimaline karşı panik oldu. Taraftar, Nara'ya 'Yenge bizi bırakma' mesajları atıyor.