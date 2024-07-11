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Haberler Galeri Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrıldı! Taraftar teyakkuzda; Boşanmayın!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 07:20

Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrıldı! Taraftar teyakkuzda; Boşanmayın!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın boşanacaklarına dair dedikodular gündeme geldi. Nara, Icardi'yi sosyal medyadan takipten çıktı ve Arjantin medyasına, "Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim, ama olmadı" açıklamasını yaptı. Bunun üzerine Galatasaray taraftarı Icardi'nin yeni sezonda performansının düşme ihtimaline karşı panik oldu. Taraftar, Nara'ya 'Yenge bizi bırakma' mesajları atıyor.

ÖMER KARAHAN
Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrıldı! Taraftar teyakkuzda; Boşanmayın!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın boşanma haberi gündeme bomba gibi düştü. Nara, Icardi'yi sosyal medyadan takipten çıktı. Arjantin medyasında yer alan bilgilere göre Nara, "Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim, ama olmadı. Herkes konuşsun. Hiç konuşmadığım şeyleri en sona sakladım" açıklamasında bulundu.

Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrıldı! Taraftar teyakkuzda; Boşanmayın!

Icardi, Nara'yı sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor ve birlikte olduğu fotoğrafların hiçbirini silmedi.

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Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrıldı! Taraftar teyakkuzda; Boşanmayın!

Çift 2014'te aşk yaşamaya başlamıştı. Icardi ile ilk tanıştığında evli olan ve üç çocuklu olan Nara, daha sonra eşinden boşandı.

Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrıldı! Taraftar teyakkuzda; Boşanmayın!

Boşanmanın ardından ünlü futbolcuyla ilişkisi başlayan Wanda, Icardi'den de iki çocuk sahibi oldu.

Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrıldı! Taraftar teyakkuzda; Boşanmayın!

Bugüne dek birkaç kez daha boşanmaları gündeme gelmişti Icardi ve Nara çiftinin… Ama bu sefer üzerlerindeki baskı çok farklı… Sebebi ise Galatasaray taraftarı…

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