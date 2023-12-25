Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden sevenlerine mesaj var! "Belki ismimi tanımazsınız..." Usta oyuncunun sözleri boğazları düğümledi!

Yabancı Damat dizisi üzerinden geçen yıllara rağmen, tekrarlarıyla izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Yabancı Damat oyuncularının son halleri merak konusu olurken ortaya çıkan yeni bir video herkesi duygulandırdı. Yabancı Damat'ın Memik Dede'si usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu sevenlerine seslendiği video ile boğazları düğümledi. Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk ve Yunan gençlerin zorlu aşklarını işleyen Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği tatlı ve huysuz Memik Dede karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Arif Erkin Güzelbeyoğlu "Ben Arif Erkin. Belki ismimi tanımazsınız, Yabancı Damat dizisindeki 'Memik Dede'" diyerek kendisinin unutulduğunu sanması üzerine sosyal medyadan yorum yağmuruna tutuldu. İşte Yabancı Damat'ın Memik Dede'sinin son hali...