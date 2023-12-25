Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden sevenlerine mesaj var! "Belki ismimi tanımazsınız..." Usta oyuncunun sözleri boğazları düğümledi!

3. sezonda sona eren Yabancı Damat final yaptıktan sonra Beyaz Melek, Canım Ailem, Hayat Devam Ediyor, Muhteşem Yüzyıl, Doksanlar gibi pek çok yapımla yeniden kamera karşısına geçen usta sanatçı son olarak verdiği bir röportajla gündem oldu.