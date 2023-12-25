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Haberler Galeri Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden sevenlerine mesaj var! "Belki ismimi tanımazsınız..." Usta oyuncunun sözleri boğazları düğümledi!
Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 11:26

Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden sevenlerine mesaj var! "Belki ismimi tanımazsınız..." Usta oyuncunun sözleri boğazları düğümledi!

Yabancı Damat dizisi üzerinden geçen yıllara rağmen, tekrarlarıyla izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Yabancı Damat oyuncularının son halleri merak konusu olurken ortaya çıkan yeni bir video herkesi duygulandırdı. Yabancı Damat'ın Memik Dede'si usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu sevenlerine seslendiği video ile boğazları düğümledi. Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk ve Yunan gençlerin zorlu aşklarını işleyen Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği tatlı ve huysuz Memik Dede karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Arif Erkin Güzelbeyoğlu "Ben Arif Erkin. Belki ismimi tanımazsınız, Yabancı Damat dizisindeki 'Memik Dede'" diyerek kendisinin unutulduğunu sanması üzerine sosyal medyadan yorum yağmuruna tutuldu. İşte Yabancı Damat'ın Memik Dede'sinin son hali...

Yabancı Damat’ın ’Memik Dede’sinden sevenlerine mesaj var! Belki ismimi tanımazsınız... Usta oyuncunun sözleri boğazları düğümledi!

Yabancı Damat'ın Memik Dede'si usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun ortaya çıkan son videosu sevenlerine duygu yüklü anlar yaşattı. Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun tüm naifliğiyle kendisini tanıtırken "Ben Arif Erkin. Belki ismimi tanımazsınız, Yabancı Damat dizisindeki 'Memik Dede'" demesi onunla büyüyen bir nesli hüzünlendirdi. Unutulmuş olabileceğini düşünen usta sanatçının sözleri boğazları düğümledi.

Yabancı Damat’ın ’Memik Dede’sinden sevenlerine mesaj var! Belki ismimi tanımazsınız... Usta oyuncunun sözleri boğazları düğümledi!

Yabancı Damat dizisi üzerinden geçen yıllara rağmen, tekrarlarıyla izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

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Yabancı Damat’ın ’Memik Dede’sinden sevenlerine mesaj var! Belki ismimi tanımazsınız... Usta oyuncunun sözleri boğazları düğümledi!

Yabancı Damat oyuncularının son halleri merak konusu olurken ortaya çıkan yeni bir video herkesi duygulandırdı.

Yabancı Damat’ın ’Memik Dede’sinden sevenlerine mesaj var! Belki ismimi tanımazsınız... Usta oyuncunun sözleri boğazları düğümledi!

Yabancı Damat'ın Memik Dede'si usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu sevenlerine seslendiği video ile ilgi odağı oldu. Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk ve Yunan gençlerin zorlu aşklarını işleyen Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği tatlı ve huysuz Memik Dede karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Yabancı Damat’ın ’Memik Dede’sinden sevenlerine mesaj var! Belki ismimi tanımazsınız... Usta oyuncunun sözleri boğazları düğümledi!

3. sezonda sona eren Yabancı Damat final yaptıktan sonra Beyaz Melek, Canım Ailem, Hayat Devam Ediyor, Muhteşem Yüzyıl, Doksanlar gibi pek çok yapımla yeniden kamera karşısına geçen usta sanatçı son olarak verdiği bir röportajla gündem oldu.

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