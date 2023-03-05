Giriş Tarihi: 05.03.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 13:54

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu'nun şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri olay oldu! Birkan Sokullu'nun yıllar önceki toy halleri şoke etti!

Son olarak Ebru Şahin ile başrollerini paylaştığı yeni dizi 'Yüz Yıllık Mucize' ile ekranlara geri dönen Birkan Sokullu takipçilerini şaşırttı. Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyada gündem oldu. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri olay yarattı. Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan Birkan Sokullu hayranlarını adeta şoke etti. Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu. İşte Birkan Sokullu'nun çok konuşulan yıllar önceki hali...