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Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:52

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu da ünlü çıktı! Meğer yönetmenmiş...

Annesi Zerrin Tekindor, babası Çetin Tekindor...Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Matmazel karakteriyle hafızalarımıza kazınan Zerrin Tekindor ile şimdilerde "Yalı Çapkını" dizisinde "Halis Korhan"ı oynayan Çetin Tekindor 1999'da boşadı. Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor'un bu evlilikten Hira adında bir oğlu olduğu ortaya çıktı. İşte ünlü çiftin yönetmen oğulları Hira Tekindor...

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu da ünlü çıktı! Meğer yönetmenmiş...

Zerrin Tekindor, Yalı Çapkını dizisinin Halis Ağa'sı Çetin Tekindor ile 1987 yılında evlendi.

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu da ünlü çıktı! Meğer yönetmenmiş...

Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Oyuncu çifti bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu.

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Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu da ünlü çıktı! Meğer yönetmenmiş...

23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı.

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu da ünlü çıktı! Meğer yönetmenmiş...

Yurt dışında film alanında eğitim alan Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı.

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu da ünlü çıktı! Meğer yönetmenmiş...

Ekim 2015'te, yönetmenliğini üstlendiği ikinci oyun olan, Arthur Miller klasiği Köprüden Görünüş, Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başladı.

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