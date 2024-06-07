Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:52
Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu da ünlü çıktı! Meğer yönetmenmiş...
Annesi Zerrin Tekindor, babası Çetin Tekindor...Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Matmazel karakteriyle hafızalarımıza kazınan Zerrin Tekindor ile şimdilerde "Yalı Çapkını" dizisinde "Halis Korhan"ı oynayan Çetin Tekindor 1999'da boşadı. Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor'un bu evlilikten Hira adında bir oğlu olduğu ortaya çıktı. İşte ünlü çiftin yönetmen oğulları Hira Tekindor...