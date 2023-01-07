Yalı Çapkını’nın Pelo’sunun bu halleri bambaşka! Buçe Buse Kahraman güzelliğiyle parmak ısırttı!

Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:07
Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
07:13
Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan'ın sevgilisi Pelo'ya hayat veren genç oyuncu Buçe Buse Kahraman kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Daha önce Çarpışma, Yasak Elma gibi dizilerde boy gösteren güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman Instagram halleriyle de hayran bırakıyor. 26 yaşındaki Buçe Buse Kahraman oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor. Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan'ın vazgeçemediği sevgilisi Pelo'yu canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın özel hayatı da merak konusu oluyor. İşte Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'ın parmak ısırtan pozları...