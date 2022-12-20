Giriş Tarihi: 20.12.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 10:33

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı!

'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu her zaman kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğu ile takdir toplayan Afra Saraçoğlu'nun annesi görenler hayret etti. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nun çok genç olması hayranlarını çok şaşırttı. Lütfiye Saraçoğlu'nu görenlerin ilk yorum anne, kız değil de abla, kardeş gibisiniz oldu. Afra Saraçoğlu'nun annesini görenler annesi olduğuna inanmadı. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu görenler dönüp bir daha baktı kimse annesi olduğuna inanamadı…