"Yangın yeri buralar" Melis Sezen transparan dantel elbisesi ile yaktı geçti! Güzel oyuncu Melis Sezen'den cesur pozlar...

Giriş Tarihi: 23.11.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 08:18

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri ile büyük çıkış yakalayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kareler ile beğeni toplamaya devam ediyor. Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle gündeme geliyor. Melis Sezen son olarak transparan dantel elbisesi ile yürek hoplattı. Melis Sezen'in birbirinden cesur pozlarına sosyal medyadan alev emojileri yağdı. İşte Melis Sezen'in dantel elbisesi verdiği beğeni yağan pozları...