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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne ve babası gibi o da oyuncu...
Giriş Tarihi: 26.05.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 06:35

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne ve babası gibi o da oyuncu...

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Genç oyuncu Ada Yarar anne-babasının izinden gidiyor. Son olarak Bahar dizisine dahil olduğu konuşulan Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar ile pozlarına beğeni yağdı...

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne ve babası gibi o da oyuncu...

Son olarak Bahar dizisine avukat rolü ile dahil olduğu ortaya çıkan Bennu Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Gören hayran kaldı...

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne ve babası gibi o da oyuncu...

Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 54 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.

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Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne ve babası gibi o da oyuncu...

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne ve babası gibi o da oyuncu...

Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne ve babası gibi o da oyuncu...

Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.

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