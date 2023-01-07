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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 07.01.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 12:51

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada...

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı!

Son olarak Veda Mektubu dizisi ile ekranlara döneceği ortaya çıkan Bennu Yıldırımlar, hayranlarını sevindirdi. Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak adeta hafızalara kazınan 53 yaşındaki Bennu Yıldırımlar, dizinin tekrarlarının ekrana gelmeye devam ettiği şimdilerde sosyal medyada da oldukça merak ediliyor.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur.

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Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz aylarda bir tiyatro oyununun prömiyerinde objektiflere yansımıştı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, 'Yaprak Dökümü'nde iki kız kardeşi canlandıran Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddialarıyla da alakalı konuşmuştu.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı!

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, dijital platform ve televizyon dizileri arasında yapılan kıyaslamayla ilgili görüş bildirdi. Bennu Yıldırımlar, kıyaslama ile ilgili; "Ben konuya bakarım, dijital veya televizyon fark etmez, konuyu beğenirsem benim için yeterlidir" ifadelerini kullanmıştı.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı!

"ÖYLE BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"
Yıldırımlar, ayrıca 2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü'nde oynayan Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın arasında soğuk rüzgarlar estiği yönünde çıkan iddialar hakkında konuşmuştu.

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