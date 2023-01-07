Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı!

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, dijital platform ve televizyon dizileri arasında yapılan kıyaslamayla ilgili görüş bildirdi. Bennu Yıldırımlar, kıyaslama ile ilgili; "Ben konuya bakarım, dijital veya televizyon fark etmez, konuyu beğenirsem benim için yeterlidir" ifadelerini kullanmıştı.