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Haberler Galeri Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar eşiyle aynı dizide yer alıyor! Duyanlar çok şaşırdı meğer eşi de çok ünlüymüş…
Giriş Tarihi: 18.02.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 06:40

Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar eşiyle aynı dizide yer alıyor! Duyanlar çok şaşırdı meğer eşi de çok ünlüymüş…

Güzel oyuncu Defne Kayalar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız Defne Kayalar, sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden oldu. Defne Kayalar, son olarak ise Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. İclal Savcı, karakterine hayat verecek olan Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncunun ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar eşiyle aynı dizide yer alıyor! Duyanlar çok şaşırdı meğer eşi de çok ünlüymüş…

Başarılı oyuncu Defne Kayalar, sosyal medyada trend oldu. Güzel oyuncu Defne Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.

Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar eşiyle aynı dizide yer alıyor! Duyanlar çok şaşırdı meğer eşi de çok ünlüymüş…

Ödüllü oyuncu Defne Kayalar, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yargı dizisine ünlü oyuncu Defne Kayalar dahil oluyor. Kayalar, adliyeye yeni gelen 'İclal Savcı' olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar eşiyle aynı dizide yer alıyor! Duyanlar çok şaşırdı meğer eşi de çok ünlüymüş…

Usta oyuncunun ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar eşiyle aynı dizide yer alıyor! Duyanlar çok şaşırdı meğer eşi de çok ünlüymüş…

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Gündemdeki projeleri ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Türk oyuncu Defne Kayalar'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından sıkça merak ediliyor. Kayalar, 31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar eşiyle aynı dizide yer alıyor! Duyanlar çok şaşırdı meğer eşi de çok ünlüymüş…

Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde asistanlık yaptı.

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