Giriş Tarihi: 18.02.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
06:40
Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar eşiyle aynı dizide yer alıyor! Duyanlar çok şaşırdı meğer eşi de çok ünlüymüş…
Güzel oyuncu Defne Kayalar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız Defne Kayalar, sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden oldu. Defne Kayalar, son olarak ise Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. İclal Savcı, karakterine hayat verecek olan Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncunun ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.