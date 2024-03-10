Yargı’nın İclal Savcı’sı meğer eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı!

Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız şimdilerde Yargı dizisinin Savcı İclal'i olan Defne Kayalar, meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte kendisi gibi ünlü olan Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi...