Giriş Tarihi: 15.04.2024 08:03
Yargı’nın İclal Savcı’sı meğer eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi öyle biri çıktı ki...
Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız şimdilerde Yargı dizisinin Savcı İclal'i olan Defne Kayalar, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden oldu. Defne Kayalar, son olarak dahil olduğu Yargı dizisindeki performansı ile izleyiciden tam not aldı. İclal Savcı, karakterine hayat veren Defne Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Yargı'nın İclal Savcı'sı meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte kendisi gibi ünlü olan Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi...