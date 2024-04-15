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Haberler Galeri Yargı’nın İclal Savcı’sı meğer eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi öyle biri çıktı ki...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 08:03

Yargı’nın İclal Savcı’sı meğer eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi öyle biri çıktı ki...

Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız şimdilerde Yargı dizisinin Savcı İclal'i olan Defne Kayalar, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden oldu. Defne Kayalar, son olarak dahil olduğu Yargı dizisindeki performansı ile izleyiciden tam not aldı. İclal Savcı, karakterine hayat veren Defne Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Yargı'nın İclal Savcı'sı meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte kendisi gibi ünlü olan Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi...

Yargı’nın İclal Savcı’sı meğer eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi öyle biri çıktı ki...

Güzel oyuncu Defne Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Yargı'nın Savcı İclal'i Defne Kayalar, sosyal medyanın konuşulanlarından oldu...

Yargı’nın İclal Savcı’sı meğer eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi öyle biri çıktı ki...

Ödüllü oyuncu Defne Kayalar, ilgi odağı oldu. Yargı dizisine dahil olan Defne Kayalar, adliyeye yeni gelen 'İclal Savcı' olarak izleyici karşısına çıktı.

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Yargı’nın İclal Savcı’sı meğer eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi öyle biri çıktı ki...

Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız şimdilerde Yargı dizisinin Savcı İclal'i olan Defne Kayalar, meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte kendisi gibi ünlü olan Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi...

Yargı’nın İclal Savcı’sı meğer eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi öyle biri çıktı ki...

Yargı dizisinin ünlü yönetmeni Ali Bilgin'in oyuncu eşi Defne Kayalar'ın yeni savcı olarak diziye dahil olması büyük yankı uyandırdı.

Yargı’nın İclal Savcı’sı meğer eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi öyle biri çıktı ki...

Defne Kayalar ve yönetmen eşi Ali Bilgin sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

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