Giriş Tarihi: 31.05.2022 06:17
Yargı'nın Laçin'i meğer ünlü oyuncu ile evliymiş! Nilgün Türksever'in yakışıklı oyuncunun eşi olduğunu ilk defa duyanlar şaşırdı!
Sevilen oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Yargı" dizisinde Yekta'nın eşi Laçin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nilgün Türksever sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yargı'nın Laçin'i olarak büyük beğeni toplayan Nilgün Türksever özel hayatı ile merak edilen isimlerden oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Nilgün Türksever'in meğer eşi de ünlüymüş. Nilgün Türksever'in yakışıklı oyuncu ile evli olduğunui ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte Ozan ve Bade adında iki çocuğu olan Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in oyuncu eşi...