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Haberler Galeri Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında baba olmuştu... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 06:20

Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında baba olmuştu... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!

Yargı dizisinin son fragmanı üzdü "Metin komiser öldü mü?" Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrollerinde olduğu Yargı dizisinde yine heyecan doruklara tırmanıyor. Yargı dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hayat verdiği Metin komiser karakteri vuruluyor! Yavaş yavaş sona yaklaşılan dizinin sevilen karakterlerinden Savcı Ilgaz'ın babası Metin komiser ile adından söz ettirmeyi başaran usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları karşılarına çıkan bir bilgiyle oldukça şaşırdı. Dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın eşi ve kızları ilgi odağı oldu...

Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında baba olmuştu... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!

Ekranlarda babacan halleriyle hatırladığımız usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırtmayı başardı. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz'ın babası 'Metin komiser'e hayat veren Hüseyin Avni Danyal diziye veda mı ediyor? Yargı'nın yayınlanan son fragmanı "Metin komiser öldü mü?" sorularına neden oldu. Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu.

Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında baba olmuştu... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!

Dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti:

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Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında baba olmuştu... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!

"Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım...

Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında baba olmuştu... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!

Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim'"demişti.

Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında baba olmuştu... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!

Hüseyin Avni Danyal ve eşi, kızlarına Deniz adını verdi. Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i görenler söylemeden edemiyor.

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