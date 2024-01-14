Giriş Tarihi: 14.01.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
06:20
Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında baba olmuştu... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!
Yargı dizisinin son fragmanı üzdü "Metin komiser öldü mü?" Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrollerinde olduğu Yargı dizisinde yine heyecan doruklara tırmanıyor. Yargı dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hayat verdiği Metin komiser karakteri vuruluyor! Yavaş yavaş sona yaklaşılan dizinin sevilen karakterlerinden Savcı Ilgaz'ın babası Metin komiser ile adından söz ettirmeyi başaran usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları karşılarına çıkan bir bilgiyle oldukça şaşırdı. Dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın eşi ve kızları ilgi odağı oldu...