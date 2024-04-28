Giriş Tarihi: 28.04.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
06:46
Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu’nun gerçek hayattaki sevgisi bakın kim çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oyuncu kızıyla sevgiliymiş!
Yakışıklı oyuncu Ulvi Kahyaoğlu, hakkında merak edilenler sosyal medyada gündem oldu. Küre, Benim Adım Melek, İçimde ki Kahraman, Tozluyaka gibi yapımlardan tanıdığımız Ulvi Kahyaoğlu, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden oldu. Son olarak, Yargı dizisinin 3. Sezonunda savcı Efe olarak karşımıza çıkan Ulvi Kahyaoğlu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide komiser yardımcısı Tuğçe (Merve Ateş) ile aşk yaşayan Efe karakterine hayat veren Kahyaoğlu'nun özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Genç oyuncunun ünlü yönetmenin oyuncu kızıyla sevgili olduğunu duyanlar çok şaşırdı. İşte Yargı'nın Efe'si Ulvi Kahyaoğlu'nun gerçek hayattaki sevgilisi…