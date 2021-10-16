Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu kardeşi ile ağızları açık bıraktı! Meğer Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş...

Son dönemde yer aldığı Aşk 101 ve Yargı dizileri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi. Sosyal medyada 2 milyona yakın kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor. Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozlarına adeta yorum yağdı. Aşk 101'in yıldızı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu ile benzerlikleri dikkat çekerken "Kaan'ın sarışın hali" yorumları yapıldı. İşte şimdilerde Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı olarak ekranlarda boy gösteren Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi...