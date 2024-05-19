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Haberler Galeri Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! Abisinin kopyası...
Giriş Tarihi: 19.05.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 14:38

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! Abisinin kopyası...

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, bir süredir birlikte olduğu Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikâh töreniyle hayatını birleştirmişti. Çift mutlu evliliklerini Ardıç adını verdiği oğullarıyla taçlandırdı. Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Yargı dizisindeki Savcı Ilgaz rolüyle de milyonların beğenisini kazandı. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İşte görenlerin "sarışın Kaan" yorumları yaptığı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi...

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! Abisinin kopyası...

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Yargı dizisindeki Savcı Ilgaz rolüyle de milyonların beğenisini kazandı.

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! Abisinin kopyası...

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatını birleştirmişti.

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Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! Abisinin kopyası...

Çift mutlu evliliklerini Ardıç adını verdiği oğullarıyla taçlandırdı.

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! Abisinin kopyası...

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi.

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! Abisinin kopyası...

Özellikle Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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