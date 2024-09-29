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Haberler Galeri Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki…
Giriş Tarihi: 29.09.2024 23:44 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 23:44

Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki…

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yarışmacıların başarılı performansları yer aldı. Programa katılan Mehmet Er isimli yarışmacı, 200 bin TL'lik soruya kadar başarılı bir şekilde geldi. Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?'de soruya doğru cevap verdikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Bir sonraki soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı, büyük ödüle 3 adım kala verdiği kararla dikkatleri üzerine çekti. İşte Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran o anlar!

Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki…

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki…

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki…

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Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki…

200 BİN TL'LİK ÖDÜLE KADAR ULAŞTI

Programa katılan Mehmet Er isimli yarışmacı, ilk baraj sorusunu başarıyla geçti ve 200 bin TL'lik soruya kadar ulaştı.

Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki…

MUTLULUK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI! ANNESİNİ ANDI!

Dokuzuncu soruyu doğru yanıtlayan yarışmacı, başarısından sonra vefat eden annesini anarak duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?'de gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar!

Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki…

10'UNCU SORUYU GÖRMEYE HAK KAZANDI

Yarışmacının karşısına 10'uncu soruda, "100 metre koşusunda koşucuların vücdünün ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an, yarışı tamamladıkları kabul edilir?" sorusu çıktı.

Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?'de gözyaşlarına hakim olamadı! Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki…

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