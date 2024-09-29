Video Yaşam Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar!
Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar!

Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar!

29.09.2024 | 23:39

ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta yarışmacıların başarılı performansları yer aldı. Programa katılan Mehmet Er isimli yarışmacı, 200 bin TL’lik soruya kadar başarılı bir şekilde geldi. Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de soruya doğru cevap verdikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Bir sonraki soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı, büyük ödüle 3 adım kala verdiği kararla dikkatleri üzerine çekti. İşte Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran o anlar!

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