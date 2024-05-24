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Haberler Galeri Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizleri kontrole götürdü! Yasemin Şefkatli kontrol sonrası oğluyla poz verdi!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 21:54 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 21:54

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizleri kontrole götürdü! Yasemin Şefkatli kontrol sonrası oğluyla poz verdi!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle iki kez operasyon geçirdi ve sağlığına kavuştu. Ünlü çift, dün oğullarını kontrole getirdi. İşte İdo Tatlıes ve Yasemin Şefkatli'nin oğullarıyla o paylaşımı!

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizleri kontrole götürdü! Yasemin Şefkatli kontrol sonrası oğluyla poz verdi!

2021 yılında evlenen ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizleri kontrole götürdü! Yasemin Şefkatli kontrol sonrası oğluyla poz verdi!

AİLESİNİ KORKUTMUŞTU

Ancak İbrahim Ayel'in kalbinde meydana gelen sorun hem ünlü çifti, hem de çiftin ailesini oldukça korkuttu.

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizleri kontrole götürdü! Yasemin Şefkatli kontrol sonrası oğluyla poz verdi!

İKİ OPERASYON SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle iki kez operasyon geçirmiş ve sağlığına kavuştu.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizleri kontrole götürdü! Yasemin Şefkatli kontrol sonrası oğluyla poz verdi!

İKİZLERİ KONTROLE GETİRDİLER

Ünlü çift, dün oğullarını kontrole getirdi.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizleri kontrole götürdü! Yasemin Şefkatli kontrol sonrası oğluyla poz verdi!

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Yasemin Şefkatli'nin kontrol sonrası oğluyla verdiği poza beğeni ve yorum yağdı.

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