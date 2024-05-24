Giriş Tarihi: 24.05.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
21:54
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizleri kontrole götürdü! Yasemin Şefkatli kontrol sonrası oğluyla poz verdi!
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle iki kez operasyon geçirdi ve sağlığına kavuştu. Ünlü çift, dün oğullarını kontrole getirdi. İşte İdo Tatlıes ve Yasemin Şefkatli'nin oğullarıyla o paylaşımı!