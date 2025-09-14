Giriş Tarihi: 14.09.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 09:15
Yazar Emine Şenlikoğlu’ndan çarpıcı eğitim vurgusu: "Aile huzuru en güçlü zırhtır"
TK Yayınları'ndan çıkan yeni kitabı İçimde Beni Aldatan Biri Var ile LGBTİ meselesini bir karakter hikâyesi üzerinden ele alan yazar Emine Şenlikoğlu, ailelerin bilinçli ve sevgi dolu bir eğitimle çocuklarını koruyabileceğini vurguluyor: "Aile huzuru ve doğru eğitim, gençler için en güçlü zırhtır. İster muhafazakar, ister seküler aile olsun fark etmiyor. Eğitimini düzgün verdiyse, güzel model olduysa eşcinsellik oranı azalıyor"