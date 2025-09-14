Yazar Emine Şenlikoğlu’ndan çarpıcı eğitim vurgusu: "Aile huzuru en güçlü zırhtır"

-LGBTİ'nin toplum üzerinde yarattığı ağır tahribat artık devletlerin, üzerinde kafa yormaya başladığı en önemli meselelerden biri haline geldi. Özgürlük kavramının içinin boşaltıldığı, kadın ve erkek dışında üçüncü bir cinsiyetin adeta zorla dayatılmaya başlandığı bu çağda, nesilleri korumak kritik önem taşıyor. LGBTİ'nin neden olduğu problemlere dikkat çeken çok sayıda araştırma ve makale yazıldı. Fakat ilk defa bu sorun, bir hikaye karakteri olarak karşımıza çıktı. Ömrünü hakikat mücadelesine adayan en önemli kalemlerden biri olan Emine Şenlikoğlu'nun yazdığı İçimde Beni Aldatan Biri Var isimli eser raflardaki yerini aldı. Türk kültür hayatına eşsiz eserler kazandıran TK Yayınları etiketiyle farkıyla okucusuyla buluşan eser, toplumsal bir yarayı tüm yönleriyle ele alıyor. Şenlikoğlu'nu medya binamızda ağırladık ve kitap üzerine derin bir sohbet gerçekleştirdik.

Emine Hanım, her eserin bir çıkış noktası vardır. Sizi bu eseri yazmaya sevk eden motivasyon kaynağı neydi?

-Eser öncelikle gerçek bir karakterin hayat hikayesidir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ben her şeyden önce toplumsal meselelere duyarlı bir yazar oldum. LGBTİ meselesi benim gibi bir yazar için gözardı edilebilecek bir konu değildi. Çevremde birçok olaya şahit oldum. Şahit olduklarım beni bu eseri yazmaya sürükledi. Yaklaşık 20 yıl önce Barış'ın öyküsüyle karşılaştım. Birçok öykü vardı. Ama kapsamlı mesajı Barış'ın öyküsüyle verebilirdim. O nedenle Barış'ı yazdım.

Eserin ana karakteri Barış, aslında bugün LGBTİ etkisinde kalan gençleri temsil ediyor değil mi?

-Evet, Barış bu gençlerden sadece biri. Yaklaşık 30 yıldır bu alanla ilgileniyorum. Çok zengin bir genç tanıyordum. Bir kızı çok seviyordu. Sonra bu evladımız, bir moda evine girdi. Daha sonra bu genç eşcinsel oldu. Akabinde birçok genç gördüm. Ameliyat olmuş kadın olmuş. Cinsiyet değiştirerek, ünlü olacaklarını çok para kazanacaklarını zannediyorlar. Birçok genç böyle aldanarak ameliyat oldu. İş bulamadıkları gibi toplumdan da dışlandılar.