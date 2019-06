Yazmaya yeteneğim olduğunu Hercai’ye kadar fark etmedim

- Wattpad'de çok sevilen ve daha sonra diziye, filme uyarlanan hikayelere baktığımızda daha 'teenage' ağırlıklı içerikler olduğunu görüyoruz. Fakat Hercai aşiretlerin, konakların yer aldığı bir öykü.

- Ciddi konulu hikâyeler her zaman beni daha çok çekmiştir. Bu demek değil ki genç kurgular ciddiyet barındırmaz. Ama 18 yaşından küçük bir karakteri konu alıp ona istediğinizi yazamazsınız, bu fazlaca tepki alır. Hercai'de Mardin'i tercih etme sebebim, oradaki insanların sıradan bir hayat yaşadığını vurgulamaktı. Dizinin aksine kitapta öyle aşiret olayları yok. Doğu denince insanların aklına ağa, aşiret, şiddet olayları geliyor. Bu doğru değil bence.



- Mardin bölgesi ve kültürüne ne kadar aşinasınız, aile bağlarınız var mı oralarda?

- Mardin ile herhangi bir bağım yok. Ama ülkemizin her karışında, her kültürden insanla bir arada yaşıyoruz. Doğulu arkadaşlarım çok oldu, anlattıkları yaşanmış hikâyeler ise her zaman ilgimi çekerdi. İlk hikâyemin Mardin'de geçmesi bu şekilde gelişti, özel bir sebebi yok.