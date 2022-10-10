Giriş Tarihi: 10.10.2022 08:50
Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
08:56
Yeni aşka yelken açan İbrahim Çelikkol, denize yatırım yaptı! 4 gırgır satın aldı!
5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan İbrahim Çelikkol, şimdilerde Birce Akalay'ın yakın arkadaşı Natali Yarcan ile yeni bir aşka yelken açtı. İbrahim Çelikkol hem özel hayatında hem iş hayatında yeni adımlar attı. En son Birce Akalay'la birlikte dijital platformda yayınlanan "Kuş Uçuşu" adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol, oyunculuk dışında yeni bir sektöre girdi. Çelikkol, meslektaşlarının aksine denize yatırım yaptı. İşte detaylar...