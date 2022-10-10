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Haberler Galeri Yeni aşka yelken açan İbrahim Çelikkol, denize yatırım yaptı! 4 gırgır satın aldı!
Giriş Tarihi: 10.10.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 08:56

Yeni aşka yelken açan İbrahim Çelikkol, denize yatırım yaptı! 4 gırgır satın aldı!

5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan İbrahim Çelikkol, şimdilerde Birce Akalay'ın yakın arkadaşı Natali Yarcan ile yeni bir aşka yelken açtı. İbrahim Çelikkol hem özel hayatında hem iş hayatında yeni adımlar attı. En son Birce Akalay'la birlikte dijital platformda yayınlanan "Kuş Uçuşu" adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol, oyunculuk dışında yeni bir sektöre girdi. Çelikkol, meslektaşlarının aksine denize yatırım yaptı. İşte detaylar...

Yeni aşka yelken açan İbrahim Çelikkol, denize yatırım yaptı! 4 gırgır satın aldı!

Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan İbrahim Çelikkol, yeni bir aşka yelken açtı.

Yeni aşka yelken açan İbrahim Çelikkol, denize yatırım yaptı! 4 gırgır satın aldı!

Herkes İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay ile aşk yaşadığını düşünüyordu. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

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Yeni aşka yelken açan İbrahim Çelikkol, denize yatırım yaptı! 4 gırgır satın aldı!

İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte. Dilara Karabay'ın mekânında tanışan çift, yaklaşık 1 aydır aşk yaşıyor.

Yeni aşka yelken açan İbrahim Çelikkol, denize yatırım yaptı! 4 gırgır satın aldı!

5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile yollarını ayıran İbrahim Çelikkol hem özel hayatında hem iş hayatında yeni adımlar attı.

Yeni aşka yelken açan İbrahim Çelikkol, denize yatırım yaptı! 4 gırgır satın aldı!

En son Birce Akalay'la birlikte dijital platformda yayınlanan "Kuş Uçuşu" adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol, inşaat, turizm gibi sektörlerle ilgilenen ünlü meslektaşlarının aksine yeni bir sektöre girdi.

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