Giriş Tarihi: 21.04.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 10:16

Yeni bir aşka yelken mi açtı? Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin'den açıklama

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Yeni aşk haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hande Erçel ile ilişkisi biten Kerem Bürsin, "Aradığı aşkı İspanya'da buldu" haberleriyle gündem olmuştu. Ekim 2021'de ülkedeki bir defileye davetli olarak giden yakışıklı oyuncunun, oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştığı, çiftin kısa sürede birbirinden etkilendiği ve sık sık gizlice buluştukları iddia edilmişti. Kerem Bürsin adının aşk dedikodularına karıştığı 34 yaşındaki güzel hakkında ilk kez konuştu.