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Haberler Galeri Yeni bir aşka yelken mi açtı? Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin'den açıklama
Giriş Tarihi: 21.04.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 10:16

Yeni bir aşka yelken mi açtı? Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin'den açıklama

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Yeni aşk haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hande Erçel ile ilişkisi biten Kerem Bürsin, "Aradığı aşkı İspanya'da buldu" haberleriyle gündem olmuştu. Ekim 2021'de ülkedeki bir defileye davetli olarak giden yakışıklı oyuncunun, oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştığı, çiftin kısa sürede birbirinden etkilendiği ve sık sık gizlice buluştukları iddia edilmişti. Kerem Bürsin adının aşk dedikodularına karıştığı 34 yaşındaki güzel hakkında ilk kez konuştu.

Yeni bir aşka yelken mi açtı? Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin’den açıklama

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun, geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak olan üçüncü kitabı 'Sizin Öykünüz'ün lansmanı, Çırağan Palace ev sahipliğinde gerçekleşti. Lansmana; kitapta öyküleriyle yer alan Azra Akın, Doğa Rutkay, Gonca Vuslateri, Kerem Bürsin, Metin Hara ve Gülay Kamaz'ın yanı sıra Zeynep Beşerler, Derya Beşerler, Almeda Sayışman, Seda Bakan, Raşit Bağzıbağlı, Serkan Altunorak, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Arzum Onan, Özge Özberk ve Pınar Deniz katıldı.

Yeni bir aşka yelken mi açtı? Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin’den açıklama

Milliyet'in haberine göre; Projenin öne çıkan ismi Kerem Bürsin, lansmanda gazetecilerle bir araya geldi. Çocukluğunda ismiyle alakalı çok zor günler yaşadığını belirten oyuncu, "Yurt dışında Kerem çok zor ve değişik bir isim. 'Krum', 'Krem' diyorlardı. Bu konuda çok zorlandım" dedi.

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Yeni bir aşka yelken mi açtı? Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin’den açıklama

ANTONIO BANDERAS'LA PROJE YOLDA

Yurt dışında Antonio Banderas ile buluşması sorulan Kerem Bursin, "Yeni dostluklar, yeni işler edindim. Öyle bir usta oyuncuyla bir araya gelebilmek, bir şeyler paylaşmak çok önemli.

Yeni bir aşka yelken mi açtı? Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin’den açıklama

Beraber olabileceğimiz bir projeyi de konuştuk. İki taraf da birlikte rol alınacak proje için istekliydi" şeklinde konuştu.

Yeni bir aşka yelken mi açtı? Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin’den açıklama

"AŞK HAYATIMIN KONUŞULMASI BANA SAÇMA GELİYOR"

"Stephanie Cayo ile yeni bir aşka yelken açtığı" haberlerine de değinen Kerem Bürsin, şu ifadeleri kulandı:

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